Футбол

Агент Икарди: «Мауро не перейдет в „Монако“»Sport24.ru 10:21

Ванда Нара, агент и жена форварда «Интера» Мауро Икарди, заявила, что футболист не перейдет в «Монако» в это трансферное окно. По слухам, монегаски предлагали 26-летнему аргентинцу долгосрочный контракт с зарплатой в 7 млн евро в год.
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Агент Икарди: «Мауро не перейдет в „Монако“»

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