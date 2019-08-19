Агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара опровергла информацию о возможном переходе футболиста в «Монако».

Агент Икарди: «Мауро не перейдет в „Монако“»

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