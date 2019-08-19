Футбол
Агент Икарди: «Мауро не перейдет в „Монако“»Sportbox.RU 11:19
Агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара опровергла информацию о возможном переходе футболиста в «Монако».
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В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
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Счетная палата: доходы россиян продолжают падать
Ранее Правда.ру публиковала статистику Счетной палаты по итогам первого квартала 2019 года, в котором реальные доходы россиян снизились на 2,3%.
Обновлено в 10:46
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Путин заявил о безальтернативности «Нормандского формата»
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Суд арестовал криминального авторитета Дато Краснодарского
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В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.
Обновлено в 06:43
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Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
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Экономика
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Платежный сервис Qiwi изучит возможность полной или частичной продажи Рокетбанка, сообщается в квартальном отчете Qiwi по МСФО.
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Грозит опасность: французы напомнили Макрону о страсти Путина к дзюдо
"Сфокусированному на шахматной партии Макрону стоит опасаться, как бы экс-агент КГБ не предался своей страсти к дзюдо: опасный боец, Путин добился мастерства в искусстве выжидания момента, когда противник потеряет равновесие, чтобы положить его на лопатки", - предостерегает газета.
Обновлено в 09:10
Футбол
«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА
Обновлено в 12:00
Здоровье
В Минздраве Омской области заявили о готовности к цифровизации
В Омской области завершается подготовка к процессу цифровизации в сфере здравоохранения, которая шла восемь лет.
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В Минтрансе оценили защиту российских аэропортов от птиц
Меры защиты осуществляются в районе полосы, на подходах, а дальше всё – невозможно ничего сделать.
Обновлено в 11:04
Гаджеты
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Многочисленные слухи твердят, что вскоре компания OnePlus представит смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro.
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Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России
Рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику только в двух российских регионах, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:10
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О расставании рассказали друзья пары. 34-летняя экс-участница группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем-словенцем, сообщает «СтарХит» .
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Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
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Религия
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Общество
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Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»
Среди документов оказались фото приказов, подписанные главой ведомства и первым вице-премьером Антоном Силуановым, а также служебные записки с просьбами о компенсации расходов.
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