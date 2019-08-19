Футбол
Агент Икарди: «Мауро не перейдет в „Монако“»Sportbox.RU 11:19
Агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара опровергла информацию о возможном переходе футболиста в «Монако».
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Экономика
Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты
Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50
Футбол
Олег Кононов: «Хочу побеждать сейчас, а не когда мне будет 70»
Обновлено в 15:38
Кино
Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс
Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено в 03:05
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильников
Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Транспорт
Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица
Новая пешеходная улица появится в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, осматривая комплексное благоустройство улицы Школьная.
Обновлено в 10:46
Футбол
Бывший игрок «Зенита» и «Рубина» Ткачук перешел в «Ротор»
Обновлено в 08:25
Политика
Путин заявил о безальтернативности «нормандского формата» по Украине
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии альтернативы «нормандскому формату» в урегулировании ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Двенадцатилетняя россиянка захлебнулась в бассейне в Турции
Двенадцатилетняя россиянка захлебнулась в бассейне на турецком курорте.
Обновлено в 19:46
Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
США испытали запрещённую ДРСМД ракету
В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено в 19:05
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения к Украине в отказе своей супруги Сары пробовать приветственный каравай.
Обновлено в 14:18
Экономика
WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату
Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики.
Обновлено в 18:49
Армия и оружие
В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военных
Более 128 тысяч военнослужащих из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут 16-21 сентября.
Обновлено в 19:31
Культура
Михаил Боярский и Валерия впервые стали наставниками шоу «Голос.60+»
В состав вокальных тренеров второго сезона проекта «Голос.60+» вошли Михаил Боярский и Валерия.
Обновлено в 02:30
Авто
МАЗ представил городской автобус нового поколения
Минский автомобильный завод отметил в августе свое 75-летие, а новинкой к юбилею стал эффектный городской автобус — МАЗ-303.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Появилось видео со свадьбы Купина и Донцовой из «Дома-2»
В интернете появились первые кадры со свадьбы участников телешоу "Дом-2" Алексея Купина и Майи Донцовой.
Обновлено в 11:34
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Политика
Бахрейн присоединился к коалиции США в Персидском заливе
Бахрейн присоединится к коалиции под эгидой США по обеспечению безопасности морских путей в районе Персидского залива, цитирует бахрейнское агентство BNA заявление короля Хамада ибн Исы Аль Халифы.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер»
Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.
Обновлено в 07:14
Экономика
Жители России начали тратить накопления
Россияне уже пришли к тому, что начали расходовать накопления. Также они начали снова брать кредиты, так как устали от жесткой экономии.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
Источник рассказал о создании транспортника для Минобороны на замену Ан-12
Конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет (СВТС) для Минобороны РФ на замену советскому Ан-12, определится в сентябре, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 20:12
Политика
Венесуэла: США ведут переговоры с окружением Мадуро
США ведут секретные переговоры с ближайшим окружением президента Венесуэлы.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с главой РФ Владимиром Путиным на борту, летевшем из Москвы в Марсель.
Обновлено в 12:38
Общество
Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
Госдеп призвал вернуться к соблюдению перемирия в Идлибе
Соединённые Штаты призывают власти Сирии вернуться к режиму прекращения огня в Идлибе, говорится в заявлении заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
Обновлено в 20:13