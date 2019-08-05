Футбол
Агент Гуса Тиля: «„Спартак“ был великолепен во время переговоров»Еженедельник Футбол 14:25
Агент Фулько ван Куперен рассказал о переговорах по трансферу своего клиента, полузащитника Гуса Тиля, в московский «Спартак». Голландец перешел в стан «красно-белых» из голландского «АЗ».
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Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Космос
Робот «Федор» научился философствовать и шутить
Робот «Федор» научился философствовать и шутить. Машина очень общительна и имеет чувство юмора, рассказали в корпорации «Роскосмос».
Обновлено в 01:48
Футбол
Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 19:25
Экономика
Минфин определил способы заключения договоров страхования жилья от ЧС
Целью региональной программы страхования жилья является возмещение гражданам ущерба, причиненного жилым помещениям в связи с их утратой в результате чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Северная Корея снова провела ракетные пуски
2 августа КНДР провела испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заговорила о недостатках жизни с новым избранником
Многие подписчики Ксению поддержали, заявив, что так и есть, в ходе семейной жизни можно примириться далеко не со всеми недостатками партнёра.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Насилия и беззакония на митинге 10 августа оппозиция не предвещает
10 августа в Москве состоится санкционированный митинг за честные выборы и «пикеты солидарности» в регионах.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
В Москве суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка
Тверской суд Москвы заочно арестовал олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.
Обновлено в 07:13
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Москвич рассказал о списании мошенниками 3,5 млн рублей с его карты
Мошенникам удалось по телефону обмануть жителя Москвы и списать с его карты порядка 3,5 млн рублей.
Обновлено в 17:36
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Политика
Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России
России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм
Обновлено в 13:23
Происшествия
Из Ачинска эвакуировали почти 4 тысячи человек
Обновлено в 20:00
Происшествия
Семью с маленьким ребенком убили на Кубани
Отмечается, что в правоохранительные органы обратился коллега погибшего, после того как его знакомый не вышел на работу.
Обновлено в 11:32
Политика
CША ввели новые санкции против России
Означает оно видимо то, что, если в предстоящей жесткой экономико-политической «разборке» США с Китаем Россия попытается вмешаться, то мы получим санкции на государственный долг и возможно на банковскую систему.
Обновлено в 13:26
Армия и оружие
Столтенберг рассказал про причины расширения НАТО после холодной войны
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, зачем Североатлантическому Альянсу было необходимо расширение после завершения холодной войны.
Обновлено в 15:21
Финансы
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.
Обновлено в 18:03
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Певица Нюша с супругом отпраздновала вторую годовщину свадьбы в Париже
Накануне пара отпраздновала вторую годовщину свадьбы. На странице своего Instagram Нюша показала фото с возлюбленным из Парижа.
Обновлено в 05:08
Футбол
Лукаку тренируется с «Андерлехтом»
Обновлено в 10:10
Кино
Кевин Смит признал фильмы Marvel заменой секса
Обновлено в 16:08
Авто
Опубликованы первые изображения нового Mercedes-Benz GLA
В июне Mercedes-Benz вывел на тесты кроссовер GLA второго поколения, однако из-за плотного камуфляжа рассмотреть его внешность не удалось.
Обновлено в 08:54
Здоровье
В Челябинской области более 120 тысяч человек наблюдаются у психиатров
Более 120 тысяч человек в настоящее время находятся под наблюдением у психиатров в Челябинской области, которая, по данным Минздрава РФ, стала пятой в списке регионов по числу пациентов с психическими расстройствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Корабли Северного флота РФ отправились в арктический поход
Корабли Северного флота (СФ) России в понедельник, 5 августа, отправились в двухмесячный арктический поход по морям Северного Ледовитого океана, сообщил глава пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.
Обновлено в 07:01