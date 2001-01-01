Футбол
Агент Гамшика опроверг информацию о возможном переходе игрока в «Рому»Чемпионат 08:56
Мартин Петрас, агент полузащитник «Далянь Ифань» Марека Гамшика, опроверг информацию, что словацкий футболист может перейти в «Рому».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:21, Вашингтон
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Политика
Российские авиакомпании начали отменять продажу билетов в Грузию
Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» заявил о полном прекращении выполнения рейсов в Грузию с 8 июля.
Обновлено в 04:26
Авто
Специалисты приступили к модернизации подвески для LADA4x4
Российская фирма «АВТОПРОДУКТ» приступила к работе над модернизацией подвески для легендарной внедорожной машины LADA4x4.
Обновлено в 08:13
Авто
В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Политика
На журналистов «России 24» напали в Тбилиси
В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной
Жена продюсера Бари Алибасова — актриса Лидия Федосеева-Шукшина — на фоне бронхиальной астмы почувствовала приступ удушья и вызвала «скорую», рассказал PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:36
Общество
Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ
Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.
Обновлено в 05:05
Футбол
В «Зените» примут решение по Кокорину после его выхода на волю
Наши действия в отношении Александра будут предприняты только после того, как он выйдет из заключения.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Обновлено в 06:21
Космос
Сети наземных инструментов показывают истинный масштаб магнитных бурь
Исследователи впервые охарактеризовали наблюдения из более чем 100 наземных магнитометров с точки зрения изменяющейся во времени направленной сети соединений.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин
Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.
Обновлено в 07:55
Политика
Грузия прокомментировала решение России о запрете авиасообщения
Власти Грузии изучают решение России о временной приостановке авиасообщения между странами с 8 июля, сообщил «РИА Новости» спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело журналиста из Иванова
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК по Москве взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий полицейских в отношении ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко.
Обновлено в 08:28
Политика
Путин в День памяти возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Владимир Путин в субботу, 22 июня, в День памяти и скорби возложит венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы.
Обновлено вчера в 09:45
Гаджеты
Новых моделей Xiaomi Mi Max и Mi Note, похоже, не будет
Несколько дней назад появились утечки, указывающие на то, что новых моделей Xiaomi Mi Max и Xiaomi Mi Note не будет.
Обновлено вчера в 07:32
Политика
На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов
Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.
Обновлено в 08:43
Наука
Учёные: люди умели готовить 1000 лет назад
Обновлено в 08:12
Общество
Инспекторам ГИБДД могут разрешить лишать водительских прав без суда
Еще одно предложение касается расширения полномочий инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 02:36
Авто
Самые распространенные проблемы Volkswagen Polo Sedan с пробегом
Volkswagen Polo Sedan является ярким примером адаптации автомобиля на глобальной платформе под нужды локального рынка с организацией местного производства.
Обновлено в 03:00
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала себя в 16 лет на архивном фото
Актриса Юлия Высоцкая опубликовала архивное фото в Instagram. На снимке 16-летняя звезда позирует с гитарой в руках.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Космос
Второго июля волгоградцы увидят полное солнечное затмение
Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Москве трое детей выпали с аттракциона
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
США предрекли победу в случае одновременной войны с Россией и Китаем
«США могут вести и выиграть две крупные войны одновременно или, по крайней мере, приблизиться к победе, чтобы ни Россия, ни Китай не увидели в этой игре больших надежд», — сообщил автор издания.
Обновлено вчера в 12:25
Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч
В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Трамп передумал бомбить Иран из-за «эффекта Путина» – китайские СМИ
По словам китайских экспертов, президент США Дональд Трамп передумал атаковать Иран из-за «эффекта Путина».
Обновлено вчера в 10:17
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10