Футбол

Агент: Если Коутиньо вернется в АПЛ, то это будет «Ливерпуль»Советский спорт вчера в 17:33

Кия Джурабчан, агент полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо, прокомментировал слухи о желании игрока вернуться в Ливерпуль. На данный момент у Ливерпуля шикарный состав. Учитывая их нынешнее положение, я считаю, что руководству пришлось бы хорошенько подумать, чтобы найти место для Коутиньо.
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Агент Коутиньо: «Вернуть Филиппе в „Ливерпуль“ было бы трудно, у них шикарный состав»

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