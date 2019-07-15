Кия Джурабчан, агент полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо, прокомментировал слухи о желании игрока вернуться в Ливерпуль. На данный момент у Ливерпуля шикарный состав. Учитывая их нынешнее положение, я считаю, что руководству пришлось бы хорошенько подумать, чтобы найти место для Коутиньо.

Агент: Если Коутиньо вернется в АПЛ, то это будет «Ливерпуль»

Политика В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста Президент Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, на следующий день запустили движение автотранспорта.

Политика Мэр Тбилиси обвинил Путина в дезинформации населения Глава Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Путин предоставил населению неверную информацию об истории Грузии.

Общество В ЕСПЧ отправлена первая жалоба на московскую реновацию В августе 2017 г. правительство Москвы утвердило программу реновации жилищного фонда и список подпадающих под нее домов.

Политика Свердловчанин возглавил управление ФСБ по Омской области Савченко уже представлен губернатору Омской области Александру Буркову Напомним, Александр Бурков — тоже уроженец Свердловской области и ранее представлял регион в Госдуме.

ЖКХ Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.

Спорт Российские ватерполистки разгромили команду Кореи на ЧМ Сборная России одержала крупную победу над командой Кореи в матче группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу.

Политика Росгвардейцы не обязаны представляться и могут потребовать телефон Поводом для журналистского запроса стал инцидент с участием бывшего сотрудника агентства, у которого росгвардеец потребовал телефон, а вот представляться он отказался.

Экономика Цены на сахар в России рекордно упали Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Происшествия Семь человек найдены мертвыми на пляже в России Правоохранительные органы Якутска рассказали о том, что на одном из несанкционированных пляжей были найдены тела семи человек.

Политика Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.

Экономика Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на $40 млн По данным агентства, несмотря на санкции США, направленные против правительства Николаса Мадуро, властям Венесуэлы удается продавать свое золото компаниям из таких стран, как ОАЭ и Турция.

Политика В России отреагировали на санкции ЕС против Турции Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.

Общество В метро появился поезд, посвященный промышленности Москвы Как сообщает портал московской мэрии, 10 вагонов поезда посвящены авиастроению, машиностроению и автомобилестроению, радиоэлектронике, пищевой, легкой, химической промышленности и фармацевтике, а также технополису «Москва».

Армия и оружие Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал дымовой завесой публикацию Die Welt, в которой Россию обвиняют в подготовке к ведению региональных войн в Европе с угрозой применения ядерного оружия.

Спорт РУСАДА дисквалифицировало волейболиста Павла Мороза за допинг Волейболиста Павла Мороза дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил на 18 месяцев.

Интернет Twitter показал новый дизайн десктопной версии Twitter начал тестировать редизайн в сентябре 2018 года, а в январе 2019 года предоставил части пользователей возможность переключиться на новую версию сайта.

Политика Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".

Технологии Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила».

Технологии Облачный сервис защитит биометрические данные россиян Оператор единой биометрической системы «Ростелеком» подтвердил, что разработка облачного сервиса шифрования биометрии завершится до конца текущего года.

Шоу-бизнес Собчак выложила своё фото в старости Экс-кандидат в президенты и бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Собчак приняла участие во флешмобе звёзд по состариванию и выложила своё фото в соцсетях.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.