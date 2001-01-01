Футбол

Агент Эрнандеса: «Думаю, что Абель покинет ЦСКА»Матч ТВ 03:30

Футбольный агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы форварда ЦСКА Абеля Эрнандеса, рассказал о будущем своего клиента.
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Агент: Эрнандес уйдет из ЦСКА, у нас есть предложения из Англии и Италии

Советский спорт05:22

Агент: «Эрнандес покинет ЦСКА, есть варианты в Англии и Италии»

Евро-футбол.ру04:01

Агент: «Эрнандес летом покинет ЦСКА»

Бомбардир.ру04:18

Агент Эрнандеса: «Думаю, что Абель покинет ЦСКА»

Матч ТВ03:30

Агент Эрнандеса: «Думаю, что Абель покинет ЦСКА»

Sportbox.RU03:30

Агент: есть вариант разорвать соглашение с ЦСКА, но пока Эрнандес не уходит

Чемпионат03:43

Агент Эрнандеса: «Абель покинет ЦСКА. У нас есть предложения из Англии и Италии»

Sports.ru03:43
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Обновлено вчера в 20:42
Наука

Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака

С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Политика

Помощник Путина объяснил присутствие российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках отношений с законным правительством страны.
Обновлено в 05:43
Футбол

«ПСЖ» хочет удержать Мбаппе рекордной зарплатой

Ранее стало известно, что мадридский "Реал" готов предложить за переход форварда "ПСЖ" в стан "сливочных" 280 миллионов евро.
Обновлено в 05:11
Политика

Медведев назвал самые проблемные регионы России

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

В Ленобласти полуторагодовалая девочка умерла от ветрянки

В городе Кириши Ленинградской области умерла полуторагодовалая девочка, болевшая ветрянкой. Она скончалась в квартире по месту жительства.
Обновлено в 05:20
Авто

Kia представила два новых кроссовера

Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.
Обновлено в 05:20
Космос

Астероид судного дня «завален» инопланетными технологиями

Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

Суд арестовал бывшего министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент "Ведомостей" из зала суда.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

«Роснефть» выявила злоупотребления в своем филиале на Дальнем Востоке

Служба безопасности «Роснефти» выявила злоупотребления в работе дальневосточного представительства нефтяной компании и передала материалы об этом в правоохранительные органы.
Обновлено в 05:09
Общество

Сотрудники роддома в Башкирии раскрыли тайну своих зарплат

Новую работу нашли медики роддома в Салавате, уволившиеся после того, как во вторник, 26 марта, сотрудники посмеялись над размерами зарплат.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду первую подлодку «Варшавянка» для ТОФ

Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" спустили на воду на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:36
Футбол

«Тоттенхэм» хочет купить полузащитника «Наполи» Диавара

21-летний Диавара перешёл в «Наполи» летом 2016 года из «Болоньи». Сумма трансфера составила € 14,5 млн.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

В день рождения Полина Гагарина показала лицо без макияжа

Судя по всему, звезда абсолютно не комплектует из-за возраста, поскольку она смело показала лицо без макияжа.
Обновлено в 05:40
Политика

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Спорт

Глазырина прокомментировала победу в спринте чемпионата России

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина высказалась относительно победы в спринте на чемпионате России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы

Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Алсу рассказала о своих приоритетах в личной жизни

Певица Алсу рассказала о своих приоритетах в личной жизни и профессиональной деятельности.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В головном офисе Swedbank проходят обыски

Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Видео с пьяным сыном Порошенко слили в сеть, пишут СМИ

Портал Ura.ru рассказал, что в социальной сети "Вконтакте" якобы появилось видео с нетрезвым младшим сыном президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:52
Происшествия

На Украине прогремела серия мощных взрывов

Обновлено вчера в 22:46
Политика

Гуайдо назначил операцию по свержению Мадуро на 6 апреля

Лидер оппозиции Венесуэлы, самопровозглашенный президент страны Хуан Гуайдо назначил на 6 апреля операцию по свержению официальной власти.
Обновлено в 02:38
Политика

Сирия запросила заседание Совбез ООН по Голанским высотам

Дональд Трамп в понедельник подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 00:50
Космос

Стало известно, когда Марс превратился в пустыню

По данным ученых, примерно 3,7 миллиарда лет назад атмосфера Красной планеты значительно истончилась.
Обновлено в 05:20
Футбол

Сульшер утвержден главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

Главную особенность кокпита F-35 показали на фото

Главной особенностью кокпита является огромный многофункциональный ЖК-дисплей размером 50х20 сантиметров.
Обновлено в 03:50
Политика

Путин позвал президента Киргизии в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:57
Футбол

УЕФА открыла дело против Федерации футбола Украины из-за Мораеса

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против Федерации футбола Украины по поводу натурализации нападающего Жуниора Мораеса.
Обновлено вчера в 14:21
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Уругвайский футболист, нападающий московского ЦСКА и сборной Уругвая.
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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