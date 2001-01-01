Футбол
Агент Эрнандеса: «Думаю, что Абель покинет ЦСКА»Матч ТВ 03:30
Футбольный агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы форварда ЦСКА Абеля Эрнандеса, рассказал о будущем своего клиента.
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Космос
Стало известно, когда Марс превратился в пустыню
Обновлено в 05:20
Футбол
Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сказал, что хотел бы видеть полузащитника «Челси» Эдена Азара в мадридской команде.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Москве таксист угостил пассажира соком со снотворным и ограбил
Факт хищения мужчина обнаружил после того, как пришел в сознание.
Обновлено в 03:39
Общество
«Росконтроль» назвал худшие марки сливочного масла
Эксперты «Росконтроля» подвергли проверке топленое сливочное масло пяти торговых марок: President, "Молградъ", "Починки", "ВкусВилл" и «Избенка».
Обновлено в 01:47
Кино
Стала известна дата выхода документального фильма об «Игре престолов»
Исходя из обнародованной даты выхода фильма, можно сделать вывод, что зрители увидят «документалку» ровно через неделю после последней серии «Игры престолов».
Обновлено в 04:05
Технологии
Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира
Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Политика
В Кремле объяснили присутствие российских военных в Венесуэле
Российские военные специалисты находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством этой страны, заявил 28 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 06:27
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Наука
Создан алкоголь, не вызывающий похмелья
Обновлено в 05:28
Культура
YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Политика
Порошенко озвучил условие переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко допускает вероятность двухсторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 14:32
Экономика
«Яндекс.Деньги» запустит услугу мультивалютных платежей с кэшбеком
«Яндекс.Деньги» запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов. Об этом пресс-служба сервиса сообщила РБК.
Обновлено в 01:42
Политика
Путин позвал президента Киргизии в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:57
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
Наука
Риск смерти увеличивает употребление красного мяса
Обновлено в 05:47
Общество
ЕС запретил пластиковую посуду и ватные палочки
Евросоюз ввел запрет на производство и продажу изготовленных из пластика предметов посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, соломинок для напитков и ватных палочек.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Авто
Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana
Французская компания Renault анонсировала появление нового купеобразного кроссовера Renault Arkana путем публикации соответствующего ролика.
Обновлено 25 марта в 13:26
Авто
Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей
Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.
Обновлено в 01:53
Политика
Гуаидо назвал дату начала направленной на свержение Мадуро операции
Спикер венесуэльской нацассамблеи Хуан Гуаидо назвал сроки начала операции, которая направлена на «прекращение узурпации» власти в Венесуэле и как итог — удаление президента боливарианской республики Николаса Мадуро из власти.
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие
Смоленских танкистов переодели в несгораемый «Ковбой»
Обновлено в 06:12
Футбол
Почему «Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
Обновлено в 07:18
Происшествия
Источник сообщил об обысках в церкви саентологов в Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные действия в "Церкви саентологии Санкт-Петербурга", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Обновлено в 06:35
Политика
Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.
Обновлено в 06:55
Культура
Суд Киева отменил запрет на въезд звезды «Сватов» на Украину
Суд Киева назвал противоправными действия СБУ по подготовке справки об основаниях для запрета въезда Федора Добронравова на Украину и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:43
Армия и оружие
Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»
Обломки индийского космического аппарата, уничтоженного в среду при испытаниях Индией противоспутниковой ракеты, не угрожают безопасности Международной космической станции.
Обновлено в 05:37
Кино
В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Авто
Kia представила два новых кроссовера
Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.
Обновлено в 05:20