Футбол
Агент Эрнандеса: «Думаю, что Абель покинет ЦСКА»Матч ТВ 03:30
Футбольный агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы форварда ЦСКА Абеля Эрнандеса, рассказал о будущем своего клиента.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Политика
Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что российская сторона должна оставить Венесуэлу, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
За Абызова поручились Чубайс, Тимакова, Дворкович и Волошин
Следствия полагает, что в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 Абызов, являясь бенефициаром ряда офшорных компаний, создал и возглавил преступную организацию.
Обновлено вчера в 11:22
Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Путин поприветствовал гвардейцев в Киргизии на их языке
Президент России Владимир Путин во время государственного визита в Киргизию поприветствовал местных гвардейцев на их языке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:25
Авто
В Renault задумались о слиянии с концерном FIAT Chrysler
Объединение альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и FCA позволит создать автопроизводителя конкурирующего с Volkswagen Group и Toyota Motor.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве
Бывший губернатор Хабаровского края и полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев был задержан сотрудниками главного следственного управления СКР 28 марта в Москве.
Обновлено в 03:45
Хоккей
Александр Радулов: «„Даллас“ все еще в гонке и борется за плей-офф»
Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов, забивший гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари" (2:1), отметил важность результата.
Обновлено в 02:40
Политика
Крупнейший челябинский вуз выбирает нового ректора
Ранее среди подразделений университета были выбраны делегаты конференции. Им поручено определить нового ректора.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Общество
В России хотят продлить рабочий день для сельских женщин
В Минтруда рассматривают возможность отмены сокращенной 36-часовой рабочей недели для женщин, которые работают в сельской местности.
Обновлено вчера в 04:21
Технологии
Новосибирцы получили 2 миллиона долларов на разработку робота
Фонды российского инвестора Леонида Богуславского вложили два миллиона долларов в разработку робота Dasha, который в перспективе позволит автоматизировать колл-центры при помощи искусственного интеллекта.
Обновлено в 03:29
Политика
Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс
Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
Главную особенность кокпита F-35 показали на фото
Главной особенностью кокпита является огромный многофункциональный ЖК-дисплей размером 50х20 сантиметров.
Обновлено в 03:50
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Футбол
Куртуа: хотел бы видеть Азара в «Реале»
Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал о желании выступать вместе с полузащитником «Челси» Эденом Азаром в мадридском клубе.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено вчера в 08:26
Общество
В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену
В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Транспорт
ГИБДД определилась с выдачей госномеров
Ранее предполагалось, что с 4 августа начнет действовать закон, который снимал с ГИБДД "бремя" выдачи госномеров.
Обновлено вчера в 23:08
Технологии
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Пользователи телефонной сети «Билайн» смогут получать дополнительный трафик интернета или бесплатно раздавать интернет за 8-ми часовой сон, за временный отказ от сотового телефона и прогулки, сообщают «Открытые системы».
Обновлено вчера в 14:23
Кино
Анджелина Джоли сыграет в фильме от Marvel
Известная голливудская актриса Анджелина Джоли может сыграть в супергеройском фильме компании Marvel.
Обновлено в 02:29
Общество
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку
На центральной улице Томска глыба льда с крыши упала на пенсионерку с внучкой. Инцидент произошёл днём 28 марта на проспекте Ленина.
Обновлено в 03:16
Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
В Югре задержали четвертого исламиста, готовившего теракты
В Ханты-Мансийском автономном округе задержан четвертый участник банды, готовившей теракты на территории региона, следует из доклада главы окружного управления МВД Василия Романицы, озвученного в четверг на заседании региональной Думы.
Обновлено в 03:28