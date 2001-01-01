Футбол
Агент Эрнандеса: «Думаю, что Абель покинет ЦСКА»Матч ТВ 03:30
Футбольный агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы форварда ЦСКА Абеля Эрнандеса, рассказал о будущем своего клиента.
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Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина
Обновлено в 08:35
Политика
В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева
Экс-министр по развитию Дальнего Востока и бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев задержан в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Обновлено в 01:57
Хоккей
СКА сыграет с ЦСКА в первом матче финала Запада
В 19.30 в Москве состоится первый матч финала Западной конференции между ЦСКА и СКА.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Космос
METI: возможно, Земля является галактическим зоопарком
Сотрудники научно-исследовательской организации Messaging Extraterrestrial Intelligence (METI) предположили, что Земля – это галактический зоопарк.
Обновлено в 02:51
Политика
Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27
Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Энергетика
Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 06:46
Политика
Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Православные активисты Магадана хотят сорвать строительство крематория
В местных православных группах в WhatsApp распространяется анонимное воззвание, в котором строительство крематория характеризуется как "сатанизм", а верующих призывают "встать за Веру Православную и Русь Матушку", явившись на публичные слушания с требованием не допустить стройку.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили появляться на свадьбе сына
Как и Коннор, девушка увлекается сайентологией – что горячо одобряет Круз. А вот Кидман от этого увлечения не в восторге.
Обновлено в 00:45
Экономика
Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведения
Великобритания продолжит предоставлять Федеральной налоговой службе России данные о финансовых активах российских граждан.
Обновлено в 08:49
Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах
Бывший гражданский муж скончавшейся певицы Юлии Началовой Александр Фролов объяснил, почему не приехал на её похороны.
Обновлено в 05:52
Здоровье
Главврач ККБ № 1 Владимир Порханов дал полезные советы в Instagram
«Особое внимание главный внештатный торакальный хирург минздрава Краснодарского края Владимир Порханов уделил внимание проблеме курения и поделился секретами профессионального благополучия», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.
Обновлено в 05:21
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Общество
В России миллионам женщин могут продлить рабочий день
Работающим в сельской местности женщинам предложили увеличить продолжительность рабочего дня.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия
В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами
В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.
Обновлено в 07:10
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00
Политика
Мадуро заявил об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что атака на ГЭС «Эль-Гури», которая спровоцировала второе за месяц массовое отключение электричества, была совершена с использованием снайперской винтовки.
Обновлено вчера в 23:40
Хоккей
Бенн: Радулов забил великолепный гол, мы привыкли к подобным вещам
Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам.
Обновлено в 03:52
Экономика
Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa
Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Транспорт
Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы
Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
В ДНР прокомментировали информацию о подразделениях ВСУ в Горловке
В ДНР прокомментировали информацию ряда украинских СМИ о нахождении подразделений ВСУ в Горловке.
Обновлено в 09:12
Игры
Из Minecraft убрали все упоминания создателя игры
После недавнего обновления Minecraft многие заметили, что из игры пропали все упоминания ее создателя — Маркуса «Notch» Перссона (Markus Persson).
Обновлено в 05:42
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено вчера в 11:35