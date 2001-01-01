Футбол

Агент Эрнандеса: «Думаю, что Абель покинет ЦСКА»Матч ТВ 03:30

Футбольный агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы форварда ЦСКА Абеля Эрнандеса, рассказал о будущем своего клиента.
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Агент: Эрнандес уйдет из ЦСКА, у нас есть предложения из Англии и Италии

Советский спорт05:22

Агент Эрнандеса: «Думаю, что Абель покинет ЦСКА»

Sportbox.RU03:30

Агент: «Эрнандес покинет ЦСКА, есть варианты в Англии и Италии»

Евро-футбол.ру04:01

Агент Эрнандеса: «Думаю, что Абель покинет ЦСКА»

Матч ТВ03:30

Уругвайский нападающий Абель Эрнандес может покинуть ЦСКА

Чемпионат06:00

Агент: «Эрнандес летом покинет ЦСКА»

Бомбардир.ру04:18

Агент Эрнандеса: «Абель покинет ЦСКА. У нас есть предложения из Англии и Италии»

Sports.ru03:43
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В 19.30 в Москве состоится первый матч финала Западной конференции между ЦСКА и СКА.
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Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
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Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.
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Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
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Аномальный ветер в Турции поднял в воздух местную «Мэри Поппинс»

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В местных православных группах в WhatsApp распространяется анонимное воззвание, в котором строительство крематория характеризуется как "сатанизм", а верующих призывают "встать за Веру Православную и Русь Матушку", явившись на публичные слушания с требованием не допустить стройку.
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Как и Коннор, девушка увлекается сайентологией – что горячо одобряет Круз. А вот Кидман от этого увлечения не в восторге.
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Экономика

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Бывший муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах

Бывший гражданский муж скончавшейся певицы Юлии Началовой Александр Фролов объяснил, почему не приехал на её похороны.
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Главврач ККБ № 1 Владимир Порханов дал полезные советы в Instagram

«Особое внимание главный внештатный торакальный хирург минздрава Краснодарского края Владимир Порханов уделил внимание проблеме курения и поделился секретами профессионального благополучия», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.
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В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.
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Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
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Мадуро заявил об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что атака на ГЭС «Эль-Гури», которая спровоцировала второе за месяц массовое отключение электричества, была совершена с использованием снайперской винтовки.
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Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам.
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Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы

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В ДНР прокомментировали информацию ряда украинских СМИ о нахождении подразделений ВСУ в Горловке.
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Из Minecraft убрали все упоминания создателя игры

После недавнего обновления Minecraft многие заметили, что из игры пропали все упоминания ее создателя — Маркуса «Notch» Перссона (Markus Persson).
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