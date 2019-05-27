Футбол
Агент Эрнандеса: «Абель определенно уходит из ЦСКА»Матч ТВ 04:49
Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы форварда ЦСКА Абеля Эрнандеса, рассказал о будущем своего клиента.
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с чего всё началось
Напомним, Эрнандес перешёл в ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. Его соглашение с московским клубом рассчитано на три года. Эрнандес также известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити».Чемпионат03:40
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