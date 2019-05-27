Агент Эрнандеса: «Абель определенно уходит из ЦСКА»Матч ТВ 04:49

Напомним, Эрнандес перешёл в ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. Его соглашение с московским клубом рассчитано на три года. Эрнандес также известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити».

с чего всё началось

Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы форварда ЦСКА Абеля Эрнандеса, рассказал о будущем своего клиента.

Гаджеты Nvidia анонсировала собственные ноутбуки для профессионалов Nvidia рассчитывает, что ноутбуки станут альтернативой MacBook Pro в топовых конфигурациях.

Экономика В Москве выросли цены на полисы ОСАГО "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".

Армия и оружие Американские военные хотят купить российские патроны Речь идет о патронах для пистолетов ТТ и ПМ, автомата АК-47, ручных пулеметов РПК и ПКМ, тяжелых пулеметов ДШК и снайперской винтовки Драгунова, сообщает издание Defense Blog.

Здоровье В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.

Происшествия В Польше произошла стрельба в школе В польском городе Бжесць-Куявский произошла стрельба в школе.

Авто BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения Компания BMW презентовала новое поколение BMW 1-Series, созданное на новой переднеприводной платформе FAAR, предполагающей поперечное расположение двигателя.

Экономика В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.

Происшествия Директор карельского музея Колтырин осужден на 9 лет за педофилию Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что Колтырин признал свою вину. Медвежьегорский музей был организован в 1962 году.

Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.

Гаджеты Быстрее и дешевле Intel. AMD выпустила новые процессоры Оснащенный кэш-памятью объемом 70 мегабайт AMD Ryzen 9 3900X будет продаваться по цене 499 долларов (около 32200 рублей) - в то время как конкурент от Intel, процессор Core i9-9920X, обойдется покупателям в 1199 долларов (77300 рублей).

Происшествия Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.

Происшествия СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Ленобласти Следственное управление СК России по Ленинградской области начало доследственную проверку после обрушения строительных лесов в Приозёрском районе.

Авто АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.

Общество «Гринпис» составил рейтинг регионов по площади заброшенных земель В понедельник «Гринпис» представил карту регионов с пустующими землями. Больше всего таких земель в Башкирии – 4,2 млн га, или 30% региона.

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина» В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.

Происшествия В Татарстане дерево упало на группу детей Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства падения дерева на группу детей в Альметьевске, в результате чего мальчик и две девочки были госпитализированы, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Политика Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.

Шоу-бизнес Певица МакSим впервые появилась на публике после реабилитации Несколько недель назад появились публикации о том, что певица Марина Максимова, попавшая в ДТП в одной из зарубежных стран, вернулась в Москву, где готовится продолжить лечение.

Политика Иван Приходько: с Зеленским обстрелы Донбасса усилились 20 мая во время инаугурации Зеленский заявил, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня на Донбассе.

Политика Трамп встретился с новым императором Японии Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с новым императором Японии.

Происшествия В Киеве треснул новый стеклянный мост В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.

Происшествия Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.

Общество В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.

Происшествия В одесской колонии заключенные подняли бунт Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.

Политика Путин призвал бороться с избыточным давлением на бизнес Президент России Владимир Путин выступил с инициативой снизить административную нагрузку на бизнес.