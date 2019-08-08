Футбол

Агент Джорджевича сообщил о скором переходе в «Локомотив»Советский спорт 18:24

Игорь Глушевич, агент нападающего Зенита Луки Джорджевича, рассказал о планах своего клиента. Он отметил, что форвард договорился о переходе в Локомотив и ждет решения питерского клуба. Лука, вероятнее всего, перейдет в Локомотив.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.
Чемпионатвчера в 18:00

Подробнее о событии

Представители «Андерлехта» связались с агентом Джорджевича

Спорт день за днем12:53

Агент Джорджевича сообщил о скором переходе в «Локомотив»

Советский спорт18:24

Джорджевич перешел в «Локомотив»

Спорт-Экспресс16:55

Betting Insider: «Локомотив» может завтра подписать Джорджевича, «Зенит» получит 1,8 млн евро

Sports.ru14:24

Агент: «Джорджевич, вероятнее всего, перейдет в „Локомотив“»

Sport24.ru17:50

Агент: Джорджевич и «Андерлехт» — это возможно

Чемпионат11:45

Лука Джорджевич может перейти в ЦСКА

Петербургский дневниквчера в 20:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:57, Ашберн
Футбол

Заглушить трибуны: Денис Глушаков впервые сыграет против «Спартака»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков впервые сыграет против своего бывшего клуба после скандального ухода из стана красно-белых.
Обновлено в 17:00
Политика

Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном

По словам Трампа, у Ирана «серьёзные финансовые проблемы», поэтому Тегеран «отчаянно хочет переговоров с США».
Обновлено в 14:59
Политика

Артемий Лебедев объяснил свое заявление о бегстве из России

Известный дизайнер Артемий Лебедев, который на этой неделе заявил, что «находится в шаге от Атлантического океана», объяснил свои слова о возможном отъезде из России, назвав видео троллингом.
Обновлено в 01:57
Политика

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.
Обновлено в 19:28
Политика

Участник правящей коалиции в Италии высказался за досрочные выборы

8 августа «Лига», партнер по правящей коалиции в Италии, заявила о необходимости проведения досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 13:17
Общество

В МЧС назвали время пика непогоды в Москве

Обновлено в 18:36
Авто

Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport

По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
Обновлено в 04:04
Здоровье

Сильная одышка является одним из симптомов «летнего инфаркта»

Ректор «Института традиционных систем оздоровления» Сергей Агапкин назвал симптомы, свидетельствующие о предрасположенности человека к получению инфаркта миокарда.
Обновлено в 10:37
Футбол

Кононов рассказал об изменениях в «Спартаке»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о планах руководства красно-белых на команду, передает Sport24.
Обновлено в 16:44
Футбол

«Спартак» может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Страсбура» Ибраима Сиссоко, сообщает Sport24.
Обновлено в 18:54
Происшествия

В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым

В Калининграде нашли мертвым сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району. Об этом 8 августа сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:42
Происшествия

В Северодвинске зафиксировали повышение уровня радиации

Обновлено в 09:48
Происшествия

Появилось видео страшного ДТП с автобусом под Новороссийском

Три человека — женщина и два ребенка — погибли в результате ДТП под Новороссийском в среду, 7 августа.
Обновлено в 03:58
Футбол

«Эвертон» купил Айуоби у «Арсенала»

Вингер лондонского "Арсенала" Алекс Айуоби перешёл в "Эвертон", сообщают сайты команд.
Обновлено в 16:25
Происшествия

В Киргизии берут штурмом дом бывшего президента Атамбаева

К дому бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который возглавлял страну с 2011 по 2017 годы, прибыл отряд спецназа, сообщила официальный представитель основанной бывшим главой государства Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол

Семак: «Динамо» стало сильнее, «Зенит» ждёт тяжёлый матч

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сильных сторонах московского «Динамо», с которым сине-бело-голубым предстоит сыграть в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95

Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
Обновлено в 13:55
Авто

В России подорожали автомобили Datsun

Выяснилось, что в августе все комплектации седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO прибавили в цене 5000 рублей, т.е. на 0,7-1% от прежнего прайса.
Обновлено в 04:45
Политика

Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США

Замглавы национальной разведки США Сью Гордон покинет свой пост одновременно со своим начальником Дэном Коутсом 15 августа, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 18:33
Политика

Дудь осудил действия силовиков на митингах из-за выборов в Мосгордуму

Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 15:22
Здоровье

Для спасения Мирона Васёва не хватает 677 тыс. руб

Телезрители ГТРК «Сочи» соберут 13 тыс. руб.
Обновлено в 18:31
Шоу-бизнес

43-летняя Милла Йовович объявила, что ждет третьего ребенка

Напомним, что Милла Йовович родилась в Киеве в семье актрисы Галины Логиновой.
Обновлено вчера в 17:09
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Политика

В России прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма

Сергей Цеков, сенатор РФ от Крыма, решил ответить на заявление Владимира Зеленского, украинского лидера, о возвращении полуострова в Украину.
Обновлено в 03:06
Общество

Сергей Собянин отметил лучшие проекты в области строительства

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства».
Обновлено в 13:24
Интернет

Подрядчики Microsoft прослушивают пользователей сервиса Skype

Подрядчики Microsoft имеют возможность прослушивать записи общения пользователей при помощи встроенного в Skype голосового помощника Cortana и утилиты автоматического перевода.
Обновлено в 18:00
Гаджеты

AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3

Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.
Обновлено в 10:08
Экономика

Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»

«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 18:47
Политика

США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Российские разведчики поставили новый рекорд по выходу на связь

Российские разведчики выполнили все задания второго этапа конкурса "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр - 2019 в индийском городе Джейсалмер, установив рекорд по подготовке радиостанции и выходу в связь.
Обновлено в 12:29
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное