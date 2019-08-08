Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.

с чего всё началось

Игорь Глушевич, агент нападающего Зенита Луки Джорджевича, рассказал о планах своего клиента. Он отметил, что форвард договорился о переходе в Локомотив и ждет решения питерского клуба. Лука, вероятнее всего, перейдет в Локомотив.

Агент Джорджевича сообщил о скором переходе в «Локомотив»

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