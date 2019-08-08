Футбол
Агент Джорджевича сообщил о скором переходе в «Локомотив»Советский спорт 18:24
Игорь Глушевич, агент нападающего Зенита Луки Джорджевича, рассказал о планах своего клиента. Он отметил, что форвард договорился о переходе в Локомотив и ждет решения питерского клуба. Лука, вероятнее всего, перейдет в Локомотив.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.Чемпионатвчера в 18:00
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