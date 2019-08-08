Футбол

Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив»Газета.Ru вчера в 21:00

Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24. Согласно словам агента, вероятность трансфера игрока в "Локомотив" велика.
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ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.
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Агент: «Джорджевич, вероятнее всего, перейдет в „Локомотив“»

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Джорджевич перешел в «Локомотив»

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Представители «Андерлехта» связались с агентом Джорджевича

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ФГБУ "Центральное УГМС" предупредило москвичей о надвигающимся дожде в Москве.
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Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
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В Сети появились рендеры Nissan GT-R и 370Z Shooting Brake

К сожалению, на рендере скрыта большая часть GT-R, но самое главное мы видим.
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В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
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Фестиваль современного российского кино "Новый русский фильм" пройдет в пяти городах Чехии в сентябре и октябре 2019 года.
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Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
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В Турции на оружейном складе произошли взрывы

На оружейном складе в турецком городе Рейханлы на границе с Турцией произошли несколько взрывов.
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Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в трясине

В Хабаровском крае пенсионерка застряла в болоте и на протяжении полутора суток отпугивала медведя рычанием.
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Роспотребнадзор проверил казанские магазины

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Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
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