Футбол
Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив»Газета.Ru 21:00
Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24. Согласно словам агента, вероятность трансфера игрока в "Локомотив" велика.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.Чемпионатвчера в 18:00
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«Спорт-Экспресс» сообщил, что Лука Джорджевич перешел в «Локомотив» за 2,5 млн евро
Петербургский дневник20:57
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:28, Вашингтон
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Обновлено в 06:14
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Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Экономика
Чистая прибыль «Русала» в первом полугодии сократилась почти на $400 млн
Чистая прибыль «Русала» за первые шесть месяцев 2019 года сократилась с $952 млн до $558 млн за аналогичный период годом ранее.
Обновлено в 20:40
Армия и оружие
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По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.
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Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека
Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 12:28
Здоровье
Кардиолог развеял миф о пользе красного вина для здоровья сердца
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал о том, как сохранить здоровье сердца, а также опроверг целебные свойства вина.
Обновлено в 21:11
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В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено в 21:11
Политика
В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии
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В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
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В рамках уголовного дела о легализации денежных средств в домах сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, проводятся оперативные мероприятия.
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СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
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Телезрители ГТРК «Сочи» соберут 13 тыс. руб.
Обновлено в 18:31
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Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
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Атмосферный фронт к вечеру принесет в Москву ливни
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Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
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Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США
Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
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Лебедев пообещал, что никогда не эмигрирует из России и умрет в Москве
Дизайнер Артемий Лебедев в новом видео на своем канале в YouTube пообещал, что никогда не эмигрирует из России.
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