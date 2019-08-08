Футбол

Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив»Газета.Ru 21:00

Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24. Согласно словам агента, вероятность трансфера игрока в "Локомотив" велика.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:28, Вашингтон
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