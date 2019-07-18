Черногорский нападающий петербургского «Зенита» Лука Джорджевич ведет переговоры с клубом о новом контракте. Об этом сообщил агент игрока Игорь Глушевич. По словам Глушевича, Джорджевич никуда не уходит из «Зенита».

Агент Джорджевича: Ведем переговоры с «Зенитом» о новом контракте

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