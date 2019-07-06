Футбол

«Зенит» может обменять в «Селтик» Джорджевича на РогичаНева Спорт 06:32

Ранее шотландские СМИ сообщали об интересе со стороны «Зенита» Рогичем. В прошлом сезоне он отыграл 35 матчей за «Селтик» и забил пять мячей. Также на счету футболиста 46 матчей и девять голов за сборную Австралии.
Читать в источнике
с чего всё началось

В «Рубин» могут перейти игроки «Зенита» Мак и Джорджевич

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак и нападающий петербуржцев Лука Джорджевич могут перейти в «Рубин». По информации «БИЗНЕС Online», казанцы изучали возможность аренды черногорского форварда.
Спорт БИЗНЕС Online02:15

Подробнее о событии

Агент Джорджевича: «Лука в „Зените“ собирается стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Sports.ru07:58

Агент Джорджевича: Лука собирается стать лучшим бомбардиром чемпионата России

Советский спорт06:42

«Зенит» может обменять в «Селтик» Джорджевича на Рогича

Нева Спорт06:32

Агент Джорджевича: «Лука надеется стать лучшим бомбардиром РПЛ в составе „Зенита“»

Спорт БИЗНЕС Online08:23

Источник: «Зенит» может включить Джорджевича в сделку по Рогичу

Матч ТВ06:17

Источник: «Зенит» может включить Джорджевича в сделку по трансферу Рогича

РИА Новости05:32

Джорджевич и Мак могут перейти в «Рубин» из «Зенита»

Sport.ru04:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:24, Вашингтон
Происшествия

Во Флориде в торговом центре произошел взрыв

Обновлено в 13:45
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Обновлено вчера в 05:43
Футбол

Зенит — Локомотив 2:3

Обновлено в 14:01
Происшествия

В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 09:16
Происшествия

Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована

Обновлено в 11:54
Кино

Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах

Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.
Обновлено в 13:17
Политика

Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа

Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Футбол

«Атлетико» договорился о трансфере футболиста «Челси» Мораты

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» договорился с лондонским «Челси» о приобретении испанского форварда Альваро Мораты.
Обновлено в 08:23
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Обновлено вчера в 22:46
Политика

В Грузии заявили, что не откажутся от торговли с Россией

Доля России в экспорте Грузии составляет 13% и от российского направления отказываться не стоит.
Обновлено в 09:00
Технологии

Робота Atlas научили планировать путь в развалинах и протискиваться в узкие проемы

Инженеры научили гуманоидного робота Atlas самостоятельно планировать путь в сложной обстановке, которая имитирует развалины.
Обновлено в 08:15
Происшествия

На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди

Обновлено вчера в 12:52
Происшествия

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Политика

Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты

Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Музыка

Амстердам отказался проводить Евровидение-2020

Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Политика

Москва отреагировала на «менторские поучения» Вашингтона

МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Прогулочный катер врезался в Вестминстерский мост

Обновлено в 13:24
Авто

Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам

Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:15
Спорт

Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020

Обновлено в 11:02
Происшествия

В Мексике задержали группу россиян

Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
Обновлено в 14:14
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Культура

Чернокожие, синекожие и лысые. Историк создал тред о «настоящих» русалочках

Обновлено в 12:02
Общество

В Тавде открыли колонию строгого режима для бывших силовиков

Обновлено в 05:41
Политика

Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Футбол

Месси, Паредес и Агуэро — в основе сборной Аргентины на матч с Чили

Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Чили на матч за третье место на Кубке Америки.
Обновлено в 14:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лука Джорджевич
Черногорский футболист
Черногорский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной Черногории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное