Футбол
«Зенит» может обменять в «Селтик» Джорджевича на РогичаНева Спорт 06:32
Ранее шотландские СМИ сообщали об интересе со стороны «Зенита» Рогичем. В прошлом сезоне он отыграл 35 матчей за «Селтик» и забил пять мячей. Также на счету футболиста 46 матчей и девять голов за сборную Австралии.
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Полузащитник «Зенита» Роберт Мак и нападающий петербуржцев Лука Джорджевич могут перейти в «Рубин». По информации «БИЗНЕС Online», казанцы изучали возможность аренды черногорского форварда.Спорт БИЗНЕС Online02:15
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Агент Джорджевича: «Лука надеется стать лучшим бомбардиром РПЛ в составе „Зенита“»
Спорт БИЗНЕС Online08:23
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:24, Вашингтон
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