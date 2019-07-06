Полузащитник «Зенита» Роберт Мак и нападающий петербуржцев Лука Джорджевич могут перейти в «Рубин». По информации «БИЗНЕС Online», казанцы изучали возможность аренды черногорского форварда.

с чего всё началось

Ранее шотландские СМИ сообщали об интересе со стороны «Зенита» Рогичем. В прошлом сезоне он отыграл 35 матчей за «Селтик» и забил пять мячей. Также на счету футболиста 46 матчей и девять голов за сборную Австралии.

«Зенит» может обменять в «Селтик» Джорджевича на Рогича

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