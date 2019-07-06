Сам Джорджевич хочет остаться в «Арсенале», в котором провел прошлый сезон и добился с тульским клубом выхода в Лигу Европы. 24-летний футболист в 27 играх прошлого сезона забил за «Арсенал» девять голов и отдал шесть результативных передач. Мак, по данным «Спорт-экспресса», может перейти в «Рубин».

с чего всё началось

Ранее появилась информация о том, что Джорджевич может стать частью сделки по приобретению полузащитника «Селтика» Тома Рогича. В прошлом сезоне черногорский нападающий выступал на правах аренды за тульский «Арсенал» и забил семь голов в 23 матчах чемпионата России.

Транспорт Проблемы с багажом в Шереметьево: система не справилась В первую очередь, упростят технологическую систему перевозки багажа, перераспределят потоки с перегруженного Шереметьево-D в другие терминалы аэропорта.

Космос Аппаратура Джеймса Уэбба помогает офтальмологам с помощью LASIK Tech Согласно заявлению NASA, офтальмологи теперь используют эту технологию для улучшения зрения человека.

Происшествия В США из-за взрыва аккумулятора смартфона сгорел автомобиль В США, жительница штата Оклахома Джабрия Пратт лишилась нового Jeep Cherokee из-за собственного телефона.

Происшествия В Калифорнии снова произошло мощнейшее землетрясение Напомним, что 4 июля в округе Керн в Калифорнии ввели режим ЧС после мощного землетрясения магнитудой 6,4. Из-за подземных толчков в городе Риджкрест произошло порядка пяти пожаров.

Единоборства Нейт Диас чуть не устроил драку c командой Нурмагомедова Перед очередным поединком турнира произошел конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Происшествия Водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза выжил Начальник пресс-службы регионального отдела МВД Валерий Горелых заявил ТАСС, что водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза выжил после инцидента.

Единоборства Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC Непобеждённый экс-чемпион Bellator и One Бен Аскрен (19-1) потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе, проиграв нокаутом за пять секунд Хорхе Масвидалю (34-14).

Наука В Китае найдены древние деформированные черепа Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.

Футбол «Локомотив» выиграл Суперкубок России Столичный "Локомотив" на стадионе имени Льва Яшина обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:2 и завоевал Суперкубок России.

Футбол Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки, несмотря на удаление Месси Сборная Аргентины в пятый раз в своей истории завоевала бронзовые награды Кубка Америки, в последний раз аргентинцы побеждали в турнире в 1993 году.

Политика Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным» Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».

Здоровье В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.

Происшествия Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной Спецоперация по поимке кассира банка проводилась совместно спецслужбами двух республик - Управлением уголовного розыска МВД и оперативниками ФСБ по Башкортостану и сотрудниками МВД Татарстана.

Происшествия Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене Задержанный по подозрению в госизмене гражданин РФ оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, Александром Воробьёвым, сообщает «Интерфакс».

Общество Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Происшествия Мать и трое детей ранены в результате нападения с ножом в Лондоне Четыре человека, включая троих детей, получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в Лондоне.

Наука Ученые создали помогающие лечить рак бактерии Ученые из Колумбийского университета в рамках исследования создали бактерии, разумно воспринимающие и реагирующие на различные среды.

Наука Следующие генно-модифицированные дети родятся в России Ребрикову уже удалось найти несколько обладающих ею супружеских пар, которые понимают стоящий перед ними выбор: или участие в эксперименте, или неизлечимая глухота любого рожденного ими ребенка.

Политика В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ Резолюции ОБСЕ Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.