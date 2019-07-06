Футбол

Агент Джорджевича: «Лука хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ»Sportbox.RU 06:44

Ранее появилась информация о том, что Джорджевич может стать частью сделки по приобретению полузащитника «Селтика» Тома Рогича. В прошлом сезоне черногорский нападающий выступал на правах аренды за тульский «Арсенал» и забил семь голов в 23 матчах чемпионата России.
Читать в источнике
с чего всё началось

В «Рубин» могут перейти игроки «Зенита» Мак и Джорджевич

Сам Джорджевич хочет остаться в «Арсенале», в котором провел прошлый сезон и добился с тульским клубом выхода в Лигу Европы. 24-летний футболист в 27 играх прошлого сезона забил за «Арсенал» девять голов и отдал шесть результативных передач. Мак, по данным «Спорт-экспресса», может перейти в «Рубин».
Спорт БИЗНЕС Online02:15

Подробнее о событии

Агент Джорджевича: «Лука надеется стать лучшим бомбардиром РПЛ в составе „Зенита“»

Спорт БИЗНЕС Online08:23

Агент Джорджевича: Лука собирается стать лучшим бомбардиром чемпионата России

Советский спорт06:42

Источник: «Зенит» может включить Джорджевича в сделку по трансферу Рогича

РИА Новости05:32

Агент Джорджевича: «Лука в „Зените“ собирается стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Sports.ru07:58

Источник: «Зенит» может включить Джорджевича в сделку по Рогичу

Матч ТВ06:17

«Зенит» может обменять в «Селтик» Джорджевича на Рогича

Нева Спорт06:32

Джорджевич и Мак могут перейти в «Рубин» из «Зенита»

Sport.ru04:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 23:39, Ашберн
Транспорт

Проблемы с багажом в Шереметьево: система не справилась

В первую очередь, упростят технологическую систему перевозки багажа, перераспределят потоки с перегруженного Шереметьево-D в другие терминалы аэропорта.
Обновлено в 14:21
Космос

Аппаратура Джеймса Уэбба помогает офтальмологам с помощью LASIK Tech

Согласно заявлению NASA, офтальмологи теперь используют эту технологию для улучшения зрения человека.
Обновлено в 15:11
Происшествия

В США из-за взрыва аккумулятора смартфона сгорел автомобиль

В США, жительница штата Оклахома Джабрия Пратт лишилась нового Jeep Cherokee из-за собственного телефона.
Обновлено в 22:19
Происшествия

В Калифорнии снова произошло мощнейшее землетрясение

Напомним, что 4 июля в округе Керн в Калифорнии ввели режим ЧС после мощного землетрясения магнитудой 6,4. Из-за подземных толчков в городе Риджкрест произошло порядка пяти пожаров.
Обновлено в 00:32
Единоборства

Нейт Диас чуть не устроил драку c командой Нурмагомедова

Перед очередным поединком турнира произошел конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 23:30
Происшествия

Водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза выжил

Начальник пресс-службы регионального отдела МВД Валерий Горелых заявил ТАСС, что водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза выжил после инцидента.
Обновлено в 20:56
Единоборства

Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC

Непобеждённый экс-чемпион Bellator и One Бен Аскрен (19-1) потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе, проиграв нокаутом за пять секунд Хорхе Масвидалю (34-14).
Обновлено в 23:30
Наука

В Китае найдены древние деформированные черепа

Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.
Обновлено вчера в 18:44
Футбол

«Локомотив» выиграл Суперкубок России

Столичный "Локомотив" на стадионе имени Льва Яшина обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:2 и завоевал Суперкубок России.
Обновлено в 14:22
Футбол

Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки, несмотря на удаление Месси

Сборная Аргентины в пятый раз в своей истории завоевала бронзовые награды Кубка Америки, в последний раз аргентинцы побеждали в турнире в 1993 году.
Обновлено в 17:13
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено в 22:54
Происшествия

Столичные врачи спасли руку жестоко избитой ингушской девочки

Обновлено в 10:45
Спорт

Ралли «Шелковый путь-2019» стартовало в Иркутске

В Иркутске стартовал ралли-марафон «Шелковый путь-2019».
Обновлено в 14:38
Здоровье

В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов

В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.
Обновлено в 22:01
Шоу-бизнес

Названы гонорары российских юмористов

Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной

Спецоперация по поимке кассира банка проводилась совместно спецслужбами двух республик - Управлением уголовного розыска МВД и оперативниками ФСБ по Башкортостану и сотрудниками МВД Татарстана.
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия

Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене

Задержанный по подозрению в госизмене гражданин РФ оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, Александром Воробьёвым, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 08:39
Общество

Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля

В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.
Обновлено в 16:06
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

Обновлено в 19:59
Политика

Пушков оценил риск техногенной катастрофы на Украине

Обновлено в 03:00
Происшествия

В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян

Обновлено в 08:00
Происшествия

Мать и трое детей ранены в результате нападения с ножом в Лондоне

Четыре человека, включая троих детей, получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в Лондоне.
Обновлено в 19:19
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море катамарана было 55 человек

Обновлено в 02:05
Наука

Ученые создали помогающие лечить рак бактерии

Ученые из Колумбийского университета в рамках исследования создали бактерии, разумно воспринимающие и реагирующие на различные среды.
Обновлено вчера в 06:47
Наука

Следующие генно-модифицированные дети родятся в России

Ребрикову уже удалось найти несколько обладающих ею супружеских пар, которые понимают стоящий перед ними выбор: или участие в эксперименте, или неизлечимая глухота любого рожденного ими ребенка.
Обновлено вчера в 07:19
Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено в 20:56
Политика

В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ

Резолюции ОБСЕ Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 22:44
Политика

Украину упрекнули в закупке импортного угля вместо отечественного

Власти Украины продолжают покупать импортный уголь вместо развития отрасли внутри страны.
Обновлено в 22:31
Гаджеты

В Южной Корее создали smart-часы для слепых

Обновлено в 23:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лука Джорджевич
Черногорский футболист
Черногорский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной Черногории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное