Футбол

Агент: Джорджевич никуда не уходит из «Зенита»Чемпионат 10:21

Игорь Глушевич, агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о будущем своего клиента.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Агент Джорджевича: «Лука никуда не уходит из „Зенита“, ведем переговоры о новом контракте»

Sport24.ru09:50

Агент Джорджевича рассказал о будущем игрока в «Зените»

Спорт день за днем11:30

Агент: «Джорджевич остается в „Зените“»

Soccer.ru10:31

Агент Джорджевича сообщил о переговорах о новом контракте

Sport.ru10:59

Агент: Джорджевич никуда не уходит из «Зенита»

Чемпионат10:21

Агент Джорджевича: «Лука остается в „Зените“»

Матч ТВ10:09

Агент Джорджевича: «Лука остается в „Зените“»

Sportbox.RU10:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:48, Вашингтон
Политика

Турция рассказала о плюсах ссоры с США

Ранее в США подсчитали, что потери Турции в результате прекращения сотрудничества по программе F-35 составят около 9 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:51
Политика

Генерального директора «Рустави 2» уволили

Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».
Обновлено в 10:37
Интернет

«Яндекс» научился определять доход пользователей

Компания «Яндекс» запатентовала технологию, позволяющую определять уровень доходов пользователей мобильных устройств согласно их профессии, данным GPS и по тому, какие сервисы они используют.
Обновлено в 05:59
Авто

Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья

Концепт, как сообщили представители компании, представляет собой сочетание роскоши и непревзойденных внедорожных возможностей, и создан для того, чтобы вызвать у поклонников энтузиазм и увеличить продажи Lexus GX в США.
Обновлено в 10:38
Политика

Украина ввела пошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Украинский кабинет министров ввел специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа.
Обновлено в 12:33
Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий

Пять партий преодолевают 5%-ный проходной барьер на внеочередных выборах в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Центра Разумкова.
Обновлено в 12:26
Политика

МИД выразил протест из-за американских учителей

МИД России выразил протест дипломату из-за заявлений американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.
Обновлено в 12:26
Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

Обновлено в 11:15
Политика

Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию

Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.
Обновлено вчера в 03:59
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Политика

Матвиенко назвала дату отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить с 15 сентября, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на VI Форуме регионов России и Белоруссии, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:19
Происшествия

Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе

Обновлено в 07:47
Авто

Renault планирует производить электромобили в России

Накануне состоялась встреча руководства группы Renault с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым в ходе которой стороны в том числе обсудили меры господдержки в производстве электромобилей в нашей стране, об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:25
Политика

МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти

Министерством внутренних дел были разработаны методические рекомендации для сотрудников полиции по составлению протоколов административных дел за неуважение к власти, передает "Медиазона".
Обновлено в 06:18
Политика

Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе

МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Энергетика

Дания одобрила газопровод в Польшу

Первое одобрение от Датского агентства по охране окружающей среды получил проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe.
Обновлено в 12:40
Политика

В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы

На территории Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес

Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Футбол

Гончаренко - о возвращении Дзагоева

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об особой роли в команде полузащитника Алана Дзагоева и выразил надежду на его скорое возвращение в строй.
Обновлено в 11:44
Политика

Путин поручил кабмину разработать программу по безопасности на дорогах

Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров утвердить государственную программу по обеспечению безопасности дорожного движения до 2030 года.
Обновлено в 11:37
Происшествия

В Мюнхене пропали две россиянки

Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.
Обновлено в 12:26
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено в 10:12
Происшествия

На загоравшего на пляже пенсионера рухнула каменная глыба

Турист расположился рядом со скалой, с которой свисала каменная глыба. Камень сорвался и рухнул прямо на отдыхающего.
Обновлено в 10:18
Происшествия

После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка

Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса BlaBlaCar в своей кабине, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Экономика

Минфин оценил идею отменить налоговые льготы на пальмовое масло

Идея отмены льгот по НДС на пальмовое масло является хорошей, но в Минфин она пока официально не поступала, и нужно будет просчитать инфляционные риски при ее реализации, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.
Обновлено в 12:30
Общество

Вывезенная в Чечню девушка объяснила причину побега из дома в Москве

Обновлено в 00:55
Общество

Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные

Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Происшествия

В Санкт-Петербурге арестован продюсер Рушан Насибулин

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал до 27 августа продюсера Рушана Насибулина, являющегося, в частности, продюсером фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» и «Довлатова» Алексея Германа-младшего.
Обновлено в 12:01
Технологии

В правительстве рассказали о пилотных зонах 5G в России

Пилотными зонами для тестирования сети 5G в России станут города-миллионники, рассказал журналистам в четверг вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 12:28
Происшествия

На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла

От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
ещё по теме
Лука Джорджевич
Черногорский футболист
Черногорский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной Черногории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное