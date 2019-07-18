Игорь Глушевич, агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о будущем своего клиента.

Агент: Джорджевич никуда не уходит из «Зенита»

Спорт день за днем

Политика Турция рассказала о плюсах ссоры с США Ранее в США подсчитали, что потери Турции в результате прекращения сотрудничества по программе F-35 составят около 9 миллиардов долларов.

Политика Генерального директора «Рустави 2» уволили Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».

Интернет «Яндекс» научился определять доход пользователей Компания «Яндекс» запатентовала технологию, позволяющую определять уровень доходов пользователей мобильных устройств согласно их профессии, данным GPS и по тому, какие сервисы они используют.

Авто Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья Концепт, как сообщили представители компании, представляет собой сочетание роскоши и непревзойденных внедорожных возможностей, и создан для того, чтобы вызвать у поклонников энтузиазм и увеличить продажи Lexus GX в США.

Политика Украина ввела пошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Украинский кабинет министров ввел специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа.

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Политика МИД выразил протест из-за американских учителей МИД России выразил протест дипломату из-за заявлений американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.

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Шоу-бизнес Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.

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