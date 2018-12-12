Футбол

Агент Дриусси: Себастьяном интересовался «Интер», но он выбрал «Зенит»
Нева Спорт
10:24

Агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси Густаво Педросо рассказал, куда мог перейти аргентинский футболист, не попади он в Петербург. По словам Педросо, интерес к Дриусси проявляли «Интер» и «Сампдория».
Нева Спорт10:24

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Агент Дриусси: Себастьяном интересовался «Интер», но он выбрал «Зенит»

Нева Спорт10:24

Агент: «Интер» интересовался Дриусси, но переход в «Зенит» был верным решением

Чемпионат09:18

Агент Дриусси: «К нам проявляли интерес „Интер“ и „Сампдория“, но только „Зенит“ смог заплатить отступные»

Матч ТВ09:17

Агент Дриусси: «К нам проявляли интерес „Интер“ и „Сампдория“, но только „Зенит“ смог заплатить отступные»

Sportbox.RU09:17

Агент: «Интер проявлял интерес к Дриусси, но мы выбрали „Зенит“. Это было правильным решением»

Спорт-Экспресс09:02

Агент: «„Интер“ интересовался Дриусси, ну мы выбрали „Зенит“. Это было идеальным решением»

Sport24.ru08:45

Агент Дриусси: Серия А – мечта Себастьяна. Это шаг, который он может сделать совсем скоро

Спорт день за днем06:45
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Футбол

1800 болельщиков поддержат ЦСКА в матче с «Реалом»

Словно в сюжете напряженной драмы, в группе G Лиги чемпионов все сложилось для московского ЦСКА именно так, что в самой концовке нужно набирать очки в матче с главным фаворитом квартета - мадридским "Реалом" - иначе команде придется попрощаться с еврокубками.
Обновлено в 10:01
Футбол

Виргил ван Дейк: «Не хотел навредить Мертенсу»

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк заявил, что не хотел нанести травму нападающему "Наполи" Дрису Мертенсу в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0). В одном из эпизодов встречи голландец сделал грубый подкат против бельгийского форварда.
Обновлено в 10:24
Футбол

Супруг Шакиры купит футбольный клуб

Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 10:24
Футбол

Буффон: «Никто не хочет быть соперником „Ювентуса“ при Роналду»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон отметил, что «Ювентус» с приходом Криштиану Роналду перешел на новый уровень.
Обновлено в 09:30
Футбол

«Краснодар» прилетел в Испанию на матч Лиги Европы

Самолет с футболистами и тренерский штабом «Краснодара» прибыл в Севилью, где проведет заключительный матч группового этапа Лиги Европы против одноименной испанской команды.
Обновлено в 10:20
Футбол

Во Франции определились с датами матчей, перенесенных из-за протестов

Лига 1 определила даты проведения матчей 17-го тура чемпионата Франции, которые были перенесены из-за протестов "желтых жилетов".
Обновлено в 10:21
Футбол

4 клуба АПЛ поборются за 18-летнего игрока «Лидса»

Сообщается, что на 18-летнего футболиста претендуют сразу 4 клуба из Премьер-Лиги.
Обновлено в 09:02
Футбол

Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

Перед последним игровым днем в Лиге чемпионов определились 15 из 16 участников плей-офф.
Обновлено в 04:26
Футбол

Сёмин: «Локомотив» получил громадный опыт в Лиге чемпионов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04» (0:1). Матч стал последним для «железнодорожников» в турнире, которые заняли четвёртое место в группе.
Обновлено в 08:00
Футбол

Россия сыграет с Хорватией в основном раунде ЧЕ-2020

Сборная России, которая выступит сразу в основном раунде, оказалась в седьмой группе, где ее соперником будет сборная Хорватии, а также победитель группы F и вторая команда группы E в предварительном раунде.
Обновлено в 09:39
Футбол

Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 08:55
Футбол

Адвокат Кокорина: мой клиент может стать калекой в СИЗО

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал об условиях содержания игрока в СИЗО "Бутырка", передает ТАСС.
Обновлено в 10:24
Футбол

Яя Туре надеется вернуться в АПЛ

Полузащитник Яя Туре во вторник покинул "Олимпиакос" по обоюдному соглашению сторон.
Обновлено в 09:59
Футбол

«Спартак» выпустил календарь на 2019 год без Глушакова

В интернет-магазине «Спартака» поступил в продажу календарь на 2019 год. На нем изображены 12 игроков красно-белых.
Обновлено в 10:15
Футбол

Агроном «Зенита»: «Хоккейные матчи никак не скажутся на состоянии газона „Газпром Арены“. Поле на улице»

Обновлено в 09:56
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Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Бронзовый призёр чемпионата мира, кавалер ордена за заслуги перед Итальянской Республикой. Абсолютный рекордсмен по числу завоёванных Кубков Италии - 10. Главный тренер сборной Италии.
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