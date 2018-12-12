Густаво Педросо, представитель форварда "Зенита" Себастьяна Дриусси, заявил, до перехода в питерский клуб его клиентом интересовался миланский "Интер".

Спорт день за днем

Футбол Футбол ЦСКА и «Реал» встретятся в Мадриде В Мадриде состоится футбольный матч между «Реалом» и московским ЦСКА.

Футбол Футбол Защитник «Ливерпуля» сломал ключицу в матче с «Наполи» Защитник получил травму после неудачного падения в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (1:0). В нынешнем сезоне Матип провел 11 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Футбол Футбол Мельгарехо: Глушаков — часть семьи «Спартака», мы думаем о коллективе Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» отметил, что полузащитник Денис Глушаков является частью команды и игроки поддерживают его.

Футбол Футбол Полузащитник «Вильярреала» сравнил матч против «Спартака» с финалом Футболист "Вильярреала" Пабло Форнальс заявил, что предстоящий матч Лиги Европы против московского "Спартака" будет для испанской команды сродни финалу турнира.

Футбол Футбол «Зенит» требует 35 миллионов евро у «Милана» за Паредеса Как отмечает издание, «Зенит» требует 35 миллионов евро у «Милана» за Паредеса.

Футбол Футбол Еще два матча во Франции перенесены из-за протестов Матчи 18-го тура чемпионата Франции «Нант» — «Монпелье» и «Ницца» — «Сент-Этьен» перенесены.

Футбол Футбол «Милан» может забрать Батшуайи у «Валенсии» в январе Нападающий «Челси» Миши Батшуайи, который на правах аренды выступает за «Валенсию», зимой может перейти в «Милан».

Футбол Футбол «Арсенал» интересуется Байи и Кэйхилом Лондонцы нацелились на Эрика Байи («Манчестер Юнайтед») и Гари Кэйхилла («Челси»).

Футбол Футбол Супруг Шакиры купит футбольный клуб Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.

Футбол Футбол Буффон: «Против „Ювентуса“ никто не хочет играть» Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон считает, что "Ювентус" в данный момент является самой сильной европейской командой.

Футбол Футбол 4 клуба АПЛ поборются за 18-летнего игрока «Лидса» Сообщается, что на 18-летнего футболиста претендуют сразу 4 клуба из Премьер-Лиги.

Футбол Футбол Адвокат Кокорина: удержание футболиста в СИЗО повлечет инвалидность Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что футболист может остаться инвалидом, так как не до конца закончил процесс реабилитации, который предполагает активные тренировки.

Футбол Футбол Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура Российской премьер-лиги.

Футбол Футбол Смолов и Коноплянка обменялись футболками после матча Лиги чемпионов Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поменялся футболкой после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке» (0:1) с полузащитником хозяев украинцем Евгением Коноплянкой.