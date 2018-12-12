Футбол

Агент Дриусси: Себастьяном интересовался «Интер», но он выбрал «Зенит»
Нева Спорт
10:24

Агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси Густаво Педросо рассказал, куда мог перейти аргентинский футболист, не попади он в Петербург. По словам Педросо, интерес к Дриусси проявляли «Интер» и «Сампдория».
Нева Спорт10:24

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Агент Дриусси: Себастьяном интересовался «Интер», но он выбрал «Зенит»

Нева Спорт10:24

Агент: «Интер» интересовался Дриусси, но переход в «Зенит» был верным решением

Чемпионат09:18

Агент Дриусси: «К нам проявляли интерес „Интер“ и „Сампдория“, но только „Зенит“ смог заплатить отступные»

Матч ТВ09:17

Агент Дриусси: «К нам проявляли интерес „Интер“ и „Сампдория“, но только „Зенит“ смог заплатить отступные»

Sportbox.RU09:17

Агент: «Интер проявлял интерес к Дриусси, но мы выбрали „Зенит“. Это было правильным решением»

Спорт-Экспресс09:02

Агент: «„Интер“ интересовался Дриусси, ну мы выбрали „Зенит“. Это было идеальным решением»

Sport24.ru08:45

Агент Дриусси: Серия А – мечта Себастьяна. Это шаг, который он может сделать совсем скоро

Спорт день за днем06:45
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Футбол

ЦСКА уступил «Реалу» в Юношеской лиге УЕФА

Московский ЦСКА завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА.
Обновлено в 11:40
Футбол

Полузащитник «Вильярреала» сравнил матч против «Спартака» с финалом

Футболист "Вильярреала" Пабло Форнальс заявил, что предстоящий матч Лиги Европы против московского "Спартака" будет для испанской команды сродни финалу турнира.
Обновлено в 10:29
Футбол

«Арсенал» попробует переманить защитника у конкурентов

«Арсенал» находится в поиске защитника после травмы Роба Холдинга, полученной в матче 15-го тура английской премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Руководство лондонцев рассматривает варианты приобретения Эрика Байи («Манчестер Юнайтед») и Гари Кэхилла («Челси»), которые в этом сезоне не часто появляются на поле.
Обновлено в 11:42
Футбол

Анчелотти: «Ван Дейк заслуживал красной карточки»

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти считает, что защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк должен был быть удалён за нарушение против Дриса Мертенса.
Обновлено в 02:39
Футбол

Два матча чемпионата Франции перенесены из-за протестов в стране

Профессиональная французская футбольная лига сообщила, что еще два матча чемпионата Франции будут перенесены из-за акций протестов желтых жилетов.
Обновлено в 10:12
Футбол

«Зенит» требует € 35 млн у «Милана» за Паредеса

«Зенит» требует € 35 млн у «Милана» за полузащитника Леандро Паредеса, сообщает Calciomercato.com.
Обновлено в 11:46
Футбол

Супруг Шакиры купит футбольный клуб

Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 08:24
Футбол

Буффон: «Никто не хочет быть соперником „Ювентуса“ при Роналду»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон отметил, что «Ювентус» с приходом Криштиану Роналду перешел на новый уровень.
Обновлено в 09:30
Футбол

«Реал» намерен подписать игрока «Манчестер Сити»

«Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Браима Диаса.
Обновлено в 11:24
Футбол

ФК «Краснодар» отправился в Испанию на матч с «Севильей»

Обновлено в 01:40
Футбол

4 клуба АПЛ поборются за 18-летнего игрока «Лидса»

Сообщается, что на 18-летнего футболиста претендуют сразу 4 клуба из Премьер-Лиги.
Обновлено в 03:28
Футбол

Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 06:39
Футбол

«Локомотив» не наиграл даже на ничью

Да и в первом матче в Москве немцы не имели преимущества, а победы (1:0) добились лишь под самый занавес встречи, использовав стандартное положение.
Обновлено в 04:40
Футбол

Адвокат Кокорина: мой клиент может стать калекой в СИЗО

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал об условиях содержания игрока в СИЗО "Бутырка", передает ТАСС.
Обновлено в 06:53
Футбол

«Газпром Арену» замораживают ради грандиозных хоккейных матчей

На новом петербургском стадионе вовсю идет подготовка к хоккейным играм, которые впервые пройдут на футбольном после Крестовского острова 16 и 22 декабря.
Обновлено в 10:32
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Итальянский футболист и футбольный тренер. Бронзовый призёр чемпионата мира, кавалер ордена за заслуги перед Итальянской Республикой. Абсолютный рекордсмен по числу завоёванных Кубков Италии - 10. Главный тренер сборной Италии.
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