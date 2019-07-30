Футбол

Агент Дибалы прилетел в Англию на переговоры с «Манчестер Юнайтед»Евро-футбол.ру 12:38

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может продолжить карьеру в составе "Манчестер Юнайтед". По информации журналиста Фабрицио Романо, агент 25-летнего футболиста прилетел в Англию для того, чтобы обсудить детали контракта клиента с "красными дьяволами".
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