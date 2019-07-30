Футбол
Агент Дибалы прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru 12:12
Агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы прибыл в Англию для переговоров с представителями «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Если сторонам удастся договориться по условиям личного контракта, то клубы продолжат переговоры.
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