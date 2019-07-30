Футбол

Агент Дибалы прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru 12:12

Агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы прибыл в Англию для переговоров с представителями «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Если сторонам удастся договориться по условиям личного контракта, то клубы продолжат переговоры.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Агент Дибалы прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru12:12

«Ювентус» намерен обменять Дибалу на Лукаку

Soccer.ruвчера в 23:34

СМИ: агент Дибалы прибыл в Лондон для переговоров о переходе в «МЮ»

РИА Новости13:03

Агент Дибалы прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru12:45

Агент Дибалы прилетел в Манчестер на переговоры с руководством «МЮ»

ProstoProSport12:28

Агент Дибалы ведет переговоры с «МЮ» о личном контракте

Sports.ru12:15

Агент Дибалы прибыл в Англию для переговоров с «МЮ»

Спорт-Экспресс12:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
Происшествия

Земфира рассказала о преследовании агрессивного фаната

Обновлено в 13:15
Общество

Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день

Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Пожар в Самаре распространился на восемь домов

Обновлено в 13:30
Происшествия

Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля

Обновлено в 09:10
Футбол

Луис Адриано перешел из «Спартака» в бразильский «Палмейрас»

Нападающий Луис Адриано перешел из московского "Спартака" в бразильский "Палмейрас". Об этом сообщает пресс-служба "Палмейраса".
Обновлено в 14:27
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

Обновлено в 09:53
Кино

Джейсон Момоа отправится мстить в новом боевике Netflix

Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа сыграет главную роль в триллере о мести «Милая девочка» (Sweet Girl), который поставит Netflix.
Обновлено в 07:10
Кино

Владимир Машков рассказал, когда вернется в кино

Обновлено в 14:24
Политика

Конгресс требует от Трампа ввести новые санкции против РФ

Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол высказали президенту США Дональду Трампу требование о необходимости ввести новые санкции в отношении РФ.
Обновлено вчера в 17:13
Политика

Зеленский возглавит шествие по улицам Киева на День независимости

Ранее сообщалось, что Зеленский заменил военный парад в День независимости Украины на молебны.
Обновлено в 07:10
Политика

Москва направила ноту в МИД Украины из-за ситуации с арестом танкера

Генконсульство России в Одессе направило в МИД Украины ноту с требованием прояснить ситуацию вокруг ареста российского танкера Nika Spirit.
Обновлено в 11:39
Футбол

В карьере Малкома наметился «Зенит»

Первой о попытках «Зенита» купить у «Барселоны» Малкома написала испанская Marca. И эта новость не могла не стать очень заметной для России.
Обновлено вчера в 18:14
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Культура

Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Политика

Зеленский готовится к распродаже украинской земли

Обновленная Верховная рада, которая в парламенте по итогам внеочередных выборов получает простое большинство от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", отменит мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения к концу 2019 года.
Обновлено в 14:21
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Здоровье

Генпрокуратура проконтролирует устранение недостатков в оказании медпомощи

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что прокуратура начнет контролировать устранение проблем в области медицинской помощи гражданам России.
Обновлено в 06:25
Общество

Глава Минтранса прокомментировал идею платных курилок в аэропортах

В Риме есть бесплатные курилки в зоне вылета. В Стамбуле курительная комната расположена на открытой террасе аэропорта на 3 этаже.
Обновлено в 12:47
Наука

Нейросеть самостоятельно научилась распознавать эмоции, как человек

Получившуюся нейросеть, EmoNet, проверили, пропустив через нее 25 000 изображений разного содержания — от сцен эротики до природных пейзажей.
Обновлено вчера в 12:14
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Политика

В Киеве при нападении на редакцию пострадали трое сотрудников

Обновлено в 12:01
Политика

Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17

Обновлено в 07:34
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши

Обновлено в 13:43
Футбол

Чернов перешел из ЦСКА в «Крылья Советов»

Обновлено в 11:27
Футбол

«Рубин» представил Сутормина в виде картонной фигуры

Обновлено в 14:35
Экономика

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

Средний размер пенсий, назначенных в июне текущего года, составил 14 тысяч 168 рублей, что на 6,2 процента выше, чем в июне прошлого года, говорится в докладе, опубликованном на сайте Росстата.
Обновлено в 11:21
Происшествия

В Белоруссии вынесли второй в этом году смертный приговор

Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей

В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российский Ил-76 возле Эстонии

Британское министерство обороны сообщило о том, что ВВС королевства подняли в воздух несколько истребителей "Тайфун" из-за появления у границы Эстонии военно-транспортного самолета Ил-76 ВВС РФ.
Обновлено в 14:53
Политика

Алтайский депутат предложила тушить пожары в Сибири с помощью бомб

Обновлено в 14:04
ещё по теме
Пауло Дибала
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года. Дед футболиста - поляк, а многие родственники имеют итальянские корни.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное