Агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы прибыл в Англию для переговоров с представителями «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Если сторонам удастся договориться по условиям личного контракта, то клубы продолжат переговоры.

Агент Дибалы прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»

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