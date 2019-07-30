Футбол
Агент Дибалы находится в Англии и ведет переговоры с «МЮ»NewInform 15:09
Агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы находится в Лондоне и продолжает вести переговоры с представителями «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет издание «Матч ТВ». Сообщается, что футболист может стать частью крупной сделки по переходу в «Ювентус» нападающего «МЮ» Ромелу Лукаку.
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