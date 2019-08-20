Усман игрок Барселоны, приводит El Mundo Deportivo слова Сиссоко, он останется в клубе на 1000 процентов и выиграет здесь еще больше призов. Усман никогда не планировал уходить из Барселоны. Он комфортно себя чувствует в клубе и настроен закрепиться в нем на долгое время.

Агент: Дембеле на 1000 процентов останется в «Барселоне»

Политика В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения России в G8 Россия ждет конкретных предложений по возвращению в «Большую восьмерку», заявила 21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Авто Названы самые популярные и непопулярные цвета автомобилей в России Самым непопулярным оказался желтый цвет, так как его используют для такси.

Наука У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.

Происшествия Задержан четвертый участник драки с ОМОНом на стадионе в Петербурге Сотрудники правоохранительных органов Петербурга нашли и задержали еще одного участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН 3 августа текущего года.

Армия и оружие Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.

Политика Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V Восточного экономического форума.

Общество День города в Москве отметят маскарадом и косплеем Дороже всего праздник стоил два года назад, во время 870-летия города — 742 млн руб. Праздничные мероприятия состоятся 7–8 сентября.

Футбол Роналду: может быть, закончу карьеру в следующем году Может быть, закончу карьеру в следующем году. Но при этом я также могу играть до 40 или 41 года.

Кино Умерла актриса Александра Назарова На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.

Гаджеты Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.

Политика Пушков прокомментировал заявление Трампа о возвращении России в G8 Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова президента США Дональда Трампа о возможном возвращении России в «Большую восьмерку».

Наука Привычка использовать смартфон для отвлечения от работы истощает мозг Как выяснилось, отвлечение от решения задач с помощью смартфона не только не помогает мозгу «перезагрузиться», а даже наоборот - приводит к его интеллектуальному истощению.

Политика Премьер Италии уходит в отставку Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что подает в отставку.

Авто В России в следующем году резко подорожают автомобили Как сообщает издание «Коммерсант», в 2020 году в России произойдёт резкий рост стоимости машин из-за отсутствия господдержки крупных производителей компонентов для авто.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Происшествия Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.

Экономика Гройсман дал прогноз по размеру средней зарплаты на Украине Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что средняя заработная плата в стране в 2020 году может составить $540.

Культура В Южной Корее снимут сериал о поп-группе BTS В Южной Корее снимут сериал о поп-группе BTS. Производством телешоу займется кинокомпания Big Hit Entertainment.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Происшествия Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.

Политика Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания.

Происшествия Поиск пропавшей в Нижегородской области девочки продолжается Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям принимают участие в поисках 5-летней Зарины Авгоновой, пропавшей 18 августа в Нижегородской области.