Футбол
Агент: Дембеле на 1000 процентов останется в «Барселоне»Советский спорт 00:50
Усман игрок Барселоны, приводит El Mundo Deportivo слова Сиссоко, он останется в клубе на 1000 процентов и выиграет здесь еще больше призов. Усман никогда не планировал уходить из Барселоны. Он комфортно себя чувствует в клубе и настроен закрепиться в нем на долгое время.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Агент: «Это неправда, Дембеле не летал в Сенегал и не планирует покидать „Барселону“»
Sport24.ruвчера в 15:39
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Обновлено в 06:21
Политика
В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения России в G8
Россия ждет конкретных предложений по возвращению в «Большую восьмерку», заявила 21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 06:41
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео
Обновлено в 06:52
Авто
Названы самые популярные и непопулярные цвета автомобилей в России
Самым непопулярным оказался желтый цвет, так как его используют для такси.
Обновлено в 04:09
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев
Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Задержан четвертый участник драки с ОМОНом на стадионе в Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов Петербурга нашли и задержали еще одного участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН 3 августа текущего года.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
Обновлено в 01:06
Политика
Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V Восточного экономического форума.
Обновлено в 05:42
Общество
День города в Москве отметят маскарадом и косплеем
Дороже всего праздник стоил два года назад, во время 870-летия города — 742 млн руб. Праздничные мероприятия состоятся 7–8 сентября.
Обновлено в 02:00
Футбол
Роналду: может быть, закончу карьеру в следующем году
Может быть, закончу карьеру в следующем году. Но при этом я также могу играть до 40 или 41 года.
Обновлено в 02:29
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:35
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC
Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
Челябинский депутат подозревается в убийстве женщины
Обновлено в 03:26
Политика
Пушков прокомментировал заявление Трампа о возвращении России в G8
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова президента США Дональда Трампа о возможном возвращении России в «Большую восьмерку».
Обновлено вчера в 22:48
Наука
Привычка использовать смартфон для отвлечения от работы истощает мозг
Как выяснилось, отвлечение от решения задач с помощью смартфона не только не помогает мозгу «перезагрузиться», а даже наоборот - приводит к его интеллектуальному истощению.
Обновлено в 02:20
Политика
Премьер Италии уходит в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что подает в отставку.
Обновлено вчера в 10:06
Авто
В России в следующем году резко подорожают автомобили
Как сообщает издание «Коммерсант», в 2020 году в России произойдёт резкий рост стоимости машин из-за отсутствия господдержки крупных производителей компонентов для авто.
Обновлено в 05:58
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Тарасов потребовал взыскать с «Локомотива» €12 тысяч
Обновлено в 04:47
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Экономика
Гройсман дал прогноз по размеру средней зарплаты на Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что средняя заработная плата в стране в 2020 году может составить $540.
Обновлено в 06:36
Культура
В Южной Корее снимут сериал о поп-группе BTS
В Южной Корее снимут сериал о поп-группе BTS. Производством телешоу займется кинокомпания Big Hit Entertainment.
Обновлено в 06:21
Футбол
Круговой подписал контракт с «Зенитом»
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.
Обновлено в 05:22
Политика
Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев
Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Поиск пропавшей в Нижегородской области девочки продолжается
Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям принимают участие в поисках 5-летней Зарины Авгоновой, пропавшей 18 августа в Нижегородской области.
Обновлено вчера в 03:36
Футбол
В «Оренбурге» прокомментировали переход Сутормина за 50 тыс. рублей
Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что продажа полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным.
Обновлено в 05:08