Футбол

Агент: Дембеле на 1000 процентов останется в «Барселоне»Советский спорт 00:50

Усман игрок Барселоны, приводит El Mundo Deportivo слова Сиссоко, он останется в клубе на 1000 процентов и выиграет здесь еще больше призов. Усман никогда не планировал уходить из Барселоны. Он комфортно себя чувствует в клубе и настроен закрепиться в нем на долгое время.
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Агент: «Дембеле на 1000 процентов останется в „Барселоне“»

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Агент Дембеле: «1000 процентов, что Усман останется в „Барсе“»

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