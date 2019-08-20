Футбол
Агент: Дембеле на 1000 процентов останется в «Барселоне»Советский спорт 00:50
Усман игрок Барселоны, приводит El Mundo Deportivo слова Сиссоко, он останется в клубе на 1000 процентов и выиграет здесь еще больше призов. Усман никогда не планировал уходить из Барселоны. Он комфортно себя чувствует в клубе и настроен закрепиться в нем на долгое время.
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Агент: «Это неправда, Дембеле не летал в Сенегал и не планирует покидать „Барселону“»
Sport24.ruвчера в 15:39
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:50, Ашберн
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