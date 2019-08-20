Футбол
Агент Дембеле: «1000 процентов, что Усман останется в „Барсе“»Sports.ru вчера в 17:10
Мусса Сиссоко, агент полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщил, что футболист не намерен покидать каталонский клуб.
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Агент: «Это неправда, Дембеле не летал в Сенегал и не планирует покидать „Барселону“»
Sport24.ruвчера в 15:39
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:43, Ашберн
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Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
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Авиакомпании сокращают количество рейсов из нового саратовского аэропорта «Гагарин», который начал принимать рейсы 20 августа.
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Президент Уругвая сообщил, что у него обнаружен рак легкого
Президент Уругвая Табаре Васкес сообщил журналистам на пресс-конференции, что врачи обнаружили у него в легких злокачественное образование.
Обновлено вчера в 19:00
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