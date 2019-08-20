Футбол

Агент: «Дембеле на 1000 процентов останется в „Барселоне“»Soccer.ru вчера в 22:31

Мусса Сиссоко, агент форварда "Барселоны" Усмана Дембеле, заверил, что его клиент не собирается уходить из каталонского клуба. Я хотел бы окончательно прояснить ситуацию с Усманом Дембеле. Он и на мгновение не планировал покидать "Барселону".
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Агент: Дембеле на 1000 процентов останется в «Барселоне»

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