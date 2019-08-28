Футбол

Матч ТВМатч ТВАгент Дембеле: «Нет никаких шансов, что Усман покинет „Барселону“»

Футбольный агент Мусса Сиссоко, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, опроверг информацию о том, что его клиент станет частью сделки по возвращению в каталонский клуб бразильского форварда «ПСЖ» Неймара.
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Агент Дембеле: «Усман на 100% остается. Нет никаких шансов, что он покинет „Барселону“»

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