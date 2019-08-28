Футбол
Матч ТВАгент Дембеле: «Нет никаких шансов, что Усман покинет „Барселону“»
Футбольный агент Мусса Сиссоко, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, опроверг информацию о том, что его клиент станет частью сделки по возвращению в каталонский клуб бразильского форварда «ПСЖ» Неймара.
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«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
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Эксперты: в 2019 году российские новостройки обставят мебелью на 22 миллиарда рублей
Наличие мебели в новостройке увеличивает цену квартиры в среднем на 5 тысяч рублей за квадратный метр — это значит, поясняют эксперты, что в текущем году стоимость мебели, которая будет использоваться для обстановки новых квартир, достигнет 22 миллиардов рублей.
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В Германии носорог перевернул машину сотрудницы природного парка
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В Приморском крае ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе.
RT на русском 21:44
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Канчельскис вновь возглавил «Навбахор». Его уволили 2 месяца назад
Российский специалист Андрей Канчельскис вернулся на пост главного тренера «Навбахора».
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Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
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Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
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Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР
Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября.
Известия 20:03
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Художница порезала лицо маленькому мальчику в центре Тбилиси
В Тбилиси задержали 51-летнюю женщину, которая на глазах родителей набросилась с ножом на их маленького сына, а затем попыталась атаковать и второго ребенка, сообщает "Грузия online".
Вести.Ru 10:55
Общество
Две войны: россияне путают даты Второй мировой и Великой Отечественной
Только треть россиян может правильно назвать дату начала Второй мировой войны, а каждый второй считает, что она началась в 1941 году.
Известия 17:01
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Seat Tarraco стал первым серийным гибридом марки
Компания Seat представила новую модификацию кроссовера Tarraco — исполнение FR стало самым мощным вариантом модели и первым серийным гибридом испанского автопроизводителя.
Коммерсантъ 10:30
Баскетбол
Сборная России обыграла испанцев перед стартом Кубка мира
Баскетболисты сборной России продолжают подготовку к грядущему Кубку мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.
ProstoProSport 10:57
Технологии
Поисковикам в России запретят выдавать ссылки на пиратский контент
Поисковые системы в России обяжут подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их в течение шести часов после появления в списке.
Ридус 19:08
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Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Игры
В сентябре подписчики PS Plus получат сразу две отличных AAA-игры
Sony решила по-настоящему расщедриться в сентябре: подписчики сервиса PlayStation Plus получат в следующем месяце Batman: Arkham Knight и Darksiders 3. А ведь релиз Darksiders 3 состоялся меньше года назад, и игра до сих пор стоит почти 4 тыс. рублей.
Gmbox.ru 11:54
Происшествия
Поисковые работы на месте обрушения в Новосибирске завершены
Поисковые работы завершены на месте обрушения стены насосной станции в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте областного правительства.
ТАСС 07:01
Общество
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Армия и оружие
Бомбардировщики сели на автомагистраль под Казанью
Российская газета 05:43
Происшествия
В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой
Pravda.Ru вчера в 03:16
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Кабмин установил порядок создания фонда данных зондирования Земли
Глава российского правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, направленные на формирование порядка создания и ведения фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса.
News.ru вчера в 04:55
Политика
Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США
Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.
РИА Новости 07:15
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости 18:38
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Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
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