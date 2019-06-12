Футбол
Агент Де Лигта прилетел в Париж для переговоров с «ПСЖ»Газета.Ru вчера в 08:57
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, агент 19-летнего футболиста Мино Райола прилетел в столицу Франции для переговоров по деталям контракта голландского игрока. Ожидается, что после этих переговоров руководство "ПСЖ" сможет сформировать официальное предложение Де Лигту.
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Райола о переговорах с «ПСЖ» по де Лигту: «Классический пример фейковых новостей»
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