Футбол

Агент Де Лигта прилетел в Париж для переговоров с «ПСЖ»Газета.Ru вчера в 08:57

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, агент 19-летнего футболиста Мино Райола прилетел в столицу Франции для переговоров по деталям контракта голландского игрока. Ожидается, что после этих переговоров руководство "ПСЖ" сможет сформировать официальное предложение Де Лигту.
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