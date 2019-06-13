Футбол

Агент Де Лигта опроверг новость о переговорах с «ПСЖ»Sport24.ru вчера в 18:22

Мино Райола, агент защитника «Аякса» Матейса Де Лигта, опроверг информацию о том, что он прилетел в Париж ради переговоров о переходе его клиента в «ПСЖ».
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Агент де Лигта опроверг информацию о договоренности с «ПСЖ»

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Мино Райола опроверг новость о переговорах по поводу перехода Де Лигта в «ПСЖ»

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Агент Де Лигта высказался о переговорах с «ПСЖ»

Газета.Ruвчера в 18:46

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Sports.ruвчера в 21:34

Агент Де Лигта опроверг новость о переговорах с «ПСЖ»

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Райола: переход де Лигта в «ПСЖ»? Это ложная информация

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Райола провел встречу со спортдиректором «ПСЖ». Переход де Лигта может состояться до конца недели

ProstoProSportвчера в 13:50
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СК возбудил уголовное дело по факту похищения ребенка в Челябинске

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Общество

На концерте ко Дню России освистали архангельского губернатора

На сцену поднялся губернатор Игорь Орлов. Его встретили криками «Позор!» и «В отставку!», сообщает ИА «Северные новости».
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Усик отказался боксировать с Поветкиным из-за политики

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал, что не хотел бы встретиться на ринге с российским боксером Александром Поветкиным из-за политической ситуации.
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Сценическая версия поэмы "Василий Теркин" Александра Твардовского стала первым спектаклем в рамках открывшегося в четверг театрального фестиваля "Сахалинская рампа" в Южно-Сахалинске, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.
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Происшествия

В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу

В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
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Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
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Культура

Фильм-прощание "Кто я?" в память о Жанне Фриске покажут на НТВ

Обновлено в 06:50
Происшествия

В Воронеже внедорожник за пять минут устроил два ДТП с шестью машинами

Обновлено в 07:14
Экономика

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
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Воробьев вручил награды медикам в честь их профессионального праздника

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Названо число жертв среди мирных жителей Донбасса с начала конфликта

С начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 3 тыс. мирных жителей.
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Здоровье

Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение

Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.
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Транспорт

В Москве из-за концерта Kiss перекроют улицы у стадиона «Динамо»

Вечером 13 июня в Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения концерта группы Kiss на стадионе «Динамо» («ВТБ Арена»).
Обновлено в 06:44
Наука

В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли

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Политика

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Завтра премьер-министр Дмитрий Медведев ждет от министерства финансов и ответственных исполнителей доклады, почему бюджетные средства, выделяемые на национальные проекты, расходуются недопустимо медленно и что делается для исправления ситуации.
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Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
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Общество

В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табака

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Мамаев назвал происходящее в суде позором

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