Футбол
Агент Де Лигта опроверг новость о переговорах с «ПСЖ»Sport24.ru вчера в 18:22
Мино Райола, агент защитника «Аякса» Матейса Де Лигта, опроверг информацию о том, что он прилетел в Париж ради переговоров о переходе его клиента в «ПСЖ».
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Мино Райола опроверг новость о переговорах по поводу перехода Де Лигта в «ПСЖ»
Спорт-Экспрессвчера в 17:36
Райола о переговорах с «ПСЖ» по де Лигту: «Классический пример фейковых новостей»
Sports.ruвчера в 21:34
Райола провел встречу со спортдиректором «ПСЖ». Переход де Лигта может состояться до конца недели
ProstoProSportвчера в 13:50
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Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
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Общество
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Трамп и Дуда заявили о новом уровне отношений США и Польши
Обновлено вчера в 20:22
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В Южно-Сахалинске открылся театральный фестиваль «Сахалинская рампа»
Сценическая версия поэмы "Василий Теркин" Александра Твардовского стала первым спектаклем в рамках открывшегося в четверг театрального фестиваля "Сахалинская рампа" в Южно-Сахалинске, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.
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В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу
В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
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Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Экономика
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
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Воробьев вручил награды медикам в честь их профессионального праздника
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды лучшим работникам региональной сферы здравоохранения в преддверии празднования Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 16 июня, передает в четверг корреспондент РИАМО.
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Названо число жертв среди мирных жителей Донбасса с начала конфликта
С начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 3 тыс. мирных жителей.
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Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение
Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.
Обновлено в 03:24
Транспорт
В Москве из-за концерта Kiss перекроют улицы у стадиона «Динамо»
Вечером 13 июня в Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения концерта группы Kiss на стадионе «Динамо» («ВТБ Арена»).
Обновлено в 06:44
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В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли
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Политика
Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
Завтра премьер-министр Дмитрий Медведев ждет от министерства финансов и ответственных исполнителей доклады, почему бюджетные средства, выделяемые на национальные проекты, расходуются недопустимо медленно и что делается для исправления ситуации.
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Общество
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Министерство здравоохранения России поддержало идею создания специализированных магазинов, которые будут продавать спиртную и табачную продукцию.
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"Эффект старшего брата" известен давно - чем больше в семье рождается мальчиков подряд, тем выше вероятность того, что следующий из них будет геем.
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Мамаев назвал происходящее в суде позором
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