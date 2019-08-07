Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24. Сообщалось, что лонлданская команда готова отдать за россиянина €20 млн.

Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Шоу-бизнес Алла Пугачева попрощалась с Аллой Вербер Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме траурный пост, посвященный fashion-директору московского ЦУМа Алле Вербер, скончавшейся накануне.

Технологии МТС займется производством медиаконтента Телекоммуникационная компания МТС анонсировала структуру "МТС Медиа", которая займется производством и распространением видеоконтента.

Происшествия В Киргизии штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева 1. Информация о задержании Алмазбека Атамбаева не подтвердилась Вскоре после начала штурма СМИ сообщили, что бойцы киргизского спецназа задержали бывшего президента в его доме в селе Кой-Таш и увезли в неизвестном направлении.

Происшествия Двоих участников митинга в Москве объявили в розыск Двое участников митингов в Москве объявлены в розыск, еще девятерым предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.

Экономика Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.

Футбол Кононов: чемпион мира Шюррле мгновенно влился в ФК «Спартак» Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле быстро влился в коллектив футбольного клуба "Спартак".

Политика Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Энергетика «Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября «Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».

Экономика Власти Москвы ввели стимулирующие развитие франчайзинга меры На заседании Президиума правительства Москвы под председательством мэра Сергея Собянина было принято постановление о мерах по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.

Футбол «Реал» предложил за Неймара 120 млн евро и Модрича Мадридский клуб сделал официальное предложение по бразильцу в размере 120 млн евро и бесплатного перехода в «ПСЖ» полузащитника Луки Модрича.

Экономика «Ъ»: аукцион по продаже доли РЖД в «Трансконтейнере» пройдет 27 ноября Аукцион по продаже пакета в 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер" по стартовой цене на уровне 36,2 млрд рублей пройдет 27 ноября 2019 года.

Финансы Рубль дешевеет на Московской бирже на фоне падения цен на нефть Курс рубля по отношению к доллару и евро заметно снизился на фоне новостей о падении цен на нефть, свидетельствуют данные Московской биржи.

Экономика FT сообщила о росте риска валютной войны США и Китая The Financial Times отмечает, что торговую войну США и КНР от валютной отделяет только один шаг.

Общество Женщинам в Барселоне разрешили купаться топлес В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в любом муниципальном бассейне или водоеме.

Культура Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500 Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.