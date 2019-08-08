Футбол
Агент Чалова объяснил, почему форвард остался в ЦСКАРИА Новости 11:25
Руководство московского футбольного клуба ЦСКА отказалось продавать нападающего Фёдора Чалова, несмотря на выгодное предложение, сообщил РИА Новости агент форварда армейцев Кристиан Эмиле.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:24, Вашингтон
Футбол
«Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в истории клуба
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В Российской телевизионной радиовещательной сети сообщили, что сегодня в Москве проводились технические работы во время которых отключался сигнал телетрансляции.
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Матч «Тамбов» – «Краснодар» перенесен
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Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.
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Некоторые парковки и цокольные этажи торговых центров в Санкт-Петербурге подтопило из-за сильного дождя.
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Милла Йовович заявила о третьей беременности
Голливудская актриса Милла Йовович заявила о третьей беременности.
Обновлено в 00:45
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США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
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В России в 2020 году планируют утвердить нацстандарт на школьную форму
Министр добавил, что такое уточнение к требованиям к школьной форме поможет избежать «эффекта скафандра» - когда качественные полушерстяные ткани не делают одежду безопаснее из-за синтетической подкладки.
Обновлено в 17:30
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
Политика
Госдеп увидел признаки «бандитских режимов» в действиях властей КНР
Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус раскритиковала используемые властями Китая методы воздействия на американских дипломатов, выразив мнение, что подобным образом поступают «бандитские режимы».
Обновлено в 16:12
Экономика
Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России
К покупателям "люкса" аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши € 39 тыс. Размер "чека" таких покупателей вырос за прошедший год — в 2017-м он составлял € 37 тыс. "Вес" блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%.
Обновлено в 17:00
Общество
В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей
Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:37
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть в перезапуске «Один дома»
Звезда американского фильма опубликовал в своем Instagram фото, которым проиллюстрировал образ героя "Одного дома" Кевина Маккалистера в современности.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
США серьезно обеспокоены столкновениями в йеменском Адене и призывают все стороны воздержаться от насилия и кровопролития, говорится в распространенном в пятницу сообщении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
Обновлено в 17:45
Происшествия
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Футбол
Ромелу Лукаку стал игроком «Интера»
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Обновлено в 11:27
Происшествия
Четверо пострадали в массовом ДТП в Выборгском районе
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Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова
Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).
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Американский эсминец направился в Черное море
Обновлено в 12:10