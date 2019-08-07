Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24. Сообщалось, что лонлданская команда готова отдать за россиянина €20 млн.

Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»

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