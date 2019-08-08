Футбол

ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристалл Пэлас»Российская газета 08:03

Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в английский "Кристалл Пэлас" за 28 миллионов долларов. Об этом на своей странице в Twitter рассказал британский журналист Алан Никсон. "Предложение о покупке Чалова было отклонено", - написал он.
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