Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристалл Пэлас»Российская газета 08:03
Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в английский "Кристалл Пэлас" за 28 миллионов долларов. Об этом на своей странице в Twitter рассказал британский журналист Алан Никсон. "Предложение о покупке Чалова было отклонено", - написал он.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге
Максименко заявил, что проводится проверка на причастность сотрудников СИЗО к передаче телефона и одежды арестантам.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве
Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
Обновлено в 11:06
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили масштабную сделку с Netflix
Netflix одержал победу в ожесточенной борьбе за право работать с авторами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Силовики не могут доставить Атамбаева в Бишкек
Обновлено в 09:38
Политика
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Политика
В Сербии предложили передать Косово России
Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Истребители США «перехватили» российские Ту-95 у Аляски
«Два истребителя F-22 и два самолёта CF-18 при поддержке самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, военно-транспортного самолёта C-130 Hercules и самолёта-заправщика KC-135 обнаружили и перехватили два самолёта Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 08:03
Культура
В Русском музее открывается выставка картин Константина Сомова
Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв
ИА «Ореанда-Новости» В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв. 2 человека погибли, 15 получили ранения.
Обновлено в 06:27
Общество
В «Ашане» ответили на претензии Алибасова из-за «Крота»
В компании «Ашан Ритейл Россия» отвергли претензии музыкального продюсера Бари Алибасова, подавшего иск к торговой сети из-за отравления средством для очистки труб «Крот».
Обновлено в 11:04
Энергетика
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
Четыре человека погибли и двое получили серьезные ранения в результате серии ограблений и вооруженных нападений, произошедших в течение дня в округе Ориндж в Калифорнии, полиции удалось задержать подозреваемого, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Обновлено в 02:26
Экономика
Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону
Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.
Обновлено в 04:29
Общество
МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве
Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Политика
Правительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозицией
Правительство Венесуэлы отказалось от участия в очередном раунде переговоров с оппозицией на Барбадосе 8–9 августа.
Обновлено вчера в 23:19
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
Российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств, сообщили "Известия".
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Трамп прибыл в Эль-Пасо, где в результате стрельбы погибли 22 человека
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где в результате стрельбы в субботу погибли 22 человека.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Мосгорсуд освободил из-под стражи гадалку полковника Захарченко
Мосгорсуд выпустил из-под стражи гадалку Нону Михай, признанную виновной по делу о хищениях в Нота-банке и осужденную на 3,5 года.
Обновлено в 08:54
Общество
Покупают книги жители России чаще, чем читают
Жители России чаще покупают книги, чем читают. Практикуют чтение книг 53%, покупку осуществляют 88%.
Обновлено в 03:40
Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Туном»
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Происшествия
Фигурант дела о беспорядках в Москве Фомин не признал вину
Фигурант дела о беспорядках в Москве Сергей Фомин не признал свою вину в суде.
Обновлено в 11:45
Футбол
Семак считает, что матч с «Динамо» станет тяжелым для «Зенита»
Малком может выйти на поле и в стартовом составе, но вопрос решат перед матчем.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Общество
Жительница Подмосковья родила третью двойню подряд
Обновлено в 10:51
Наука
ГМ-лимфоциты победили ВИЧ у подопытных мышей
Своими исследованиями ученые смогли изъять вирус из клеток третей части подопытных мышей, благодаря антиретровирусной терапии LASER ART, которая снижает репликацию ВИЧ и может распределяться по тканям организма, где ВИЧ находится в состоянии покоя.
Обновлено в 07:21