Футбол
Агент Чалова рассказал о переговорах ЦСКА с клубом АПЛRT на русском 10:27
Кристиан Эмиле, агент форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе футболиста в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Кристиан Эмиле, агент нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал информацию о переговорах между «армейцами» и клубом из английской Премьер-лиги.Чемпионат10:02
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