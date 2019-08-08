Кристиан Эмиле, агент форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе футболиста в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).

Агент Чалова рассказал о переговорах ЦСКА с клубом АПЛ

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