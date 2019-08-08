Футбол

Агент Чалова рассказал о переговорах ЦСКА с клубом АПЛRT на русском 10:27

Кристиан Эмиле, агент форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе футболиста в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Агент Чалова: «Клуб АПЛ сделал значительное предложение по Федору, но ЦСКА отказался его продавать»

Sport24.ru10:38

Агент Чалова рассказал о переговорах ЦСКА с клубом АПЛ

RT на русском10:27

Агент Чалова прокомментировал информацию о переговорах ЦСКА с клубом из АПЛ

Чемпионат10:02
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
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Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
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СМИ напомнили о поддерживаемой США альтернативе «Северному потоку — 2»

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