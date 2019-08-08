Агент Чалова объяснил, почему форвард остался в ЦСКА

Происшествия Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Футбол Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2.

Технологии «Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян Опрошенные «Медузой» специалисты сказали, что далеко не всю эту информацию можно получить в открытом доступе (например, из соцсетей), поэтому продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «серые» базы, слитые и купленные на черном рынке.

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в гонках на яхтах 8 августа Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в парусной регате The King’s Cup.

Происшествия После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон После взрыва реактивного двигателя ракеты на полигоне в Неноксе под Северодвинском в городе повысился радиационный фон.

Армия и оружие В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95 Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.

Транспорт Володин проверил готовность аэропорта Гагарин Готовность воздушной гавани к приему пассажиров проверил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который находится с рабочей поездкой в своем избирательном округе.

Происшествия Фигурантку дела «Нового величия» увезли на скорой из зала суда Фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой стало плохо во время судебного заседания, ее увезли на скорой из зала суда.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов "Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.

Политика Артемий Лебедев заявил, что его видео о бегстве из России было шуткой Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что уехал в Европу на 10 дней, а его видео на YouTube, где он заявил, что не вернется, было "троллингом".

Политика В МИД России оценили отмену переговоров властей Венесуэлы и оппозиции В Министерстве иностранных дел России выразили глубокое сожаление в связи с отменой запланированного ранее раунда переговоров на Барбадосе между властями Венесуэлы и оппозицией.

Футбол «Интер» объявил о трансфере Лукаку "Интер" на своем официальном сайте объявил о трансфере нападающего Ромелу Лукаку.

Экономика Жители России смогут оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов Жители удаленных и малонаселенных пунктов России смогут оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов.

Энергетика Нефть растет в ожидании новых сокращений ОПЕК Мировые цены на нефть растут на фоне заявлений Саудовской Аравии о возможном новом сокращении добычи для поддержки рынка, 8 августа передает агентство Reuters.

Политика Зюганов предложил обсудить вмешательство в российские выборы Ранее рабочую группу по изучению материалов о возможном вмешательстве извне в выборную кампанию в Российской Федерации предложил создать лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, писал News.ru.

Интернет ФАС возбудила дело против Apple из-за жалобы «Лаборатории Касперского» Украинский разработчик Kidslox и испанская компания Qustodio уже подали антимонопольную жалобу на американскую корпорацию в Европейскую комиссию.

Армия и оружие Американский эсминец направился в Черное море Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря, говорится в сообщении 6-го флота США.

Авто Компания Lotus показала новый логотип Британский автопроизводитель Lotus показал новую версию своего логотипа.