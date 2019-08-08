Футбол
Агент Чалова объяснил, почему форвард остался в ЦСКАРИА Новости 11:25
Руководство московского футбольного клуба ЦСКА отказалось продавать нападающего Фёдора Чалова, несмотря на выгодное предложение, сообщил РИА Новости агент форварда армейцев Кристиан Эмиле.
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Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем
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Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека
Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".
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Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2.
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Технологии
«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян
Опрошенные «Медузой» специалисты сказали, что далеко не всю эту информацию можно получить в открытом доступе (например, из соцсетей), поэтому продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «серые» базы, слитые и купленные на черном рынке.
Обновлено в 12:47
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в гонках на яхтах
8 августа Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в парусной регате The King’s Cup.
Обновлено в 12:48
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено в 12:30
Происшествия
Илья Яшин получил очередные 10 суток ареста
Обновлено в 11:41
Происшествия
После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон
После взрыва реактивного двигателя ракеты на полигоне в Неноксе под Северодвинском в городе повысился радиационный фон.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95
Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
Обновлено в 13:55
Транспорт
Володин проверил готовность аэропорта Гагарин
Готовность воздушной гавани к приему пассажиров проверил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который находится с рабочей поездкой в своем избирательном округе.
Обновлено в 06:56
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В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Технологии
В центре Москвы запустили первую в России пилотную зону сети 5G
Оператор Tele2 развернул сеть с использованием оборудования шведской компании Ericsson.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Фигурантку дела «Нового величия» увезли на скорой из зала суда
Фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой стало плохо во время судебного заседания, ее увезли на скорой из зала суда.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Политика
Артемий Лебедев заявил, что его видео о бегстве из России было шуткой
Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что уехал в Европу на 10 дней, а его видео на YouTube, где он заявил, что не вернется, было "троллингом".
Обновлено в 14:43
Политика
В МИД России оценили отмену переговоров властей Венесуэлы и оппозиции
В Министерстве иностранных дел России выразили глубокое сожаление в связи с отменой запланированного ранее раунда переговоров на Барбадосе между властями Венесуэлы и оппозицией.
Обновлено в 13:42
Футбол
«Интер» объявил о трансфере Лукаку
"Интер" на своем официальном сайте объявил о трансфере нападающего Ромелу Лукаку.
Обновлено в 10:52
Наука
Морские водоросли помогают бороться с глобальным потеплением
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Кино
Квентин Тарантино: обожаю «Ночной дозор» Бекмамбетова
Обновлено в 01:00
Экономика
Жители России смогут оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов
Жители удаленных и малонаселенных пунктов России смогут оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов.
Обновлено в 01:29
Энергетика
Белорусский участок «Дружбы» очищен от загрязнённой нефти
Белорусский участок нефтепровода «Дружба» полностью очищен от загрязнённой нефти.
Обновлено в 02:35
Энергетика
Нефть растет в ожидании новых сокращений ОПЕК
Мировые цены на нефть растут на фоне заявлений Саудовской Аравии о возможном новом сокращении добычи для поддержки рынка, 8 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:55
Политика
Зюганов предложил обсудить вмешательство в российские выборы
Ранее рабочую группу по изучению материалов о возможном вмешательстве извне в выборную кампанию в Российской Федерации предложил создать лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, писал News.ru.
Обновлено вчера в 07:39
Теннис
Медведев сыграет с Тимом в четвертьфинале турнира в Монреале
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Интернет
ФАС возбудила дело против Apple из-за жалобы «Лаборатории Касперского»
Украинский разработчик Kidslox и испанская компания Qustodio уже подали антимонопольную жалобу на американскую корпорацию в Европейскую комиссию.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря, говорится в сообщении 6-го флота США.
Обновлено в 11:30
Авто
Компания Lotus показала новый логотип
Британский автопроизводитель Lotus показал новую версию своего логотипа.
Обновлено в 06:41
Кино
Маколей Калкин прокомментировал перезапуск комедии «Один дома»
Исполнитель главной роли в культовой комедии "Один дома" Маколей Калкин отреагировал на планы студии Fox снять новую версию, которая будет предназначен для потокового сервиса Disney+.
Обновлено в 08:05