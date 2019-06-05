Футбол
Агент Буффона: «Джанлуиджи не намерен завершать карьеру»Матч ТВ 05 июня в 16:52
Сильвано Мартина, который является агентом голкипера Джанлуиджи Буффона, прокомментировал уход игрока из «ПСЖ» и варианты продолжения его карьеры.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Кино
Мединский похвалил сериал «Чернобыль»
Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский высоко оценил сериал американской компании HBO и британской Sky "Чернобыль", отметив, что он сделан с уважением к простым людям.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет»
Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Times: в ЕС могут поддержать новую отсрочку Brexit
Евросоюз может поддержать предоставление Лондону нового крайнего срока выхода Британии из состава ЕС в случае, если британские власти не смогут утвердить его условия до 31 октября, действующей даты Brexit.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Финансы
Фонд национального благосостояния в мае увеличился на 7,3 млрд рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня 2019 года составил 3 трлн 821,72 млрд рублей, что эквивалентно $58,743 млрд, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 10:59
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес
Линдси Лохан взорвала Сеть рискованным снимком
С одной стороны, Лохан, в отличие от многих других красоток из шоу-бизнеса, раньше никогда не позволяла себе таких рискованных снимков.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Навестившая Алибасова Федосеева-Шукшина внезапно слегла
Лидия Федосеева-Шукшина переволновалась, когда ее муж, музыкальный продюсер Бали Алибасов, попал в больницу.
Обновлено в 01:27
Политика
В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией
Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
В Раде обвинили украинскую власть в искусственном завышении цен на газ
Депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что власти искусственно завышают цены на газ, обманывая население страны.
Обновлено в 00:55
Авто
Российский авторынок ускорил падение
Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено вчера в 09:30
Экономика
РБК: акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов заявил о выводе 3,7 млрд рублей
Напомним, ранее комиссия по этике при РСПП рекомендовала акционеру банка "Восточный" Шерзоду Юсупову направить обращение в Следственный комитет России (СКР) и отозвать заявление о хищении из банка 2,5 млрд руб. Арбитры считают уголовное дело "крайней мерой", к которой прибегают, если не помогли другие способы решения конфликта.
Обновлено в 01:20
Общество
Описана судьба России во время климатической катастрофы
Международная группа ученых из России и США выяснили, что к концу XXI века из-за глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого числа людей, в том числе климатических беженцев.
Обновлено в 00:31
Авто
Две обновленные модели Jaguar: в Россию приедет только одна
Вторая попытка под именем XE вышла явно лучше. Младший седан на заднеприводной платформе – чистокровный Jaguar до мозга алюминиевых костей.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы
Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено вчера в 22:19
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Рослесхоз проводит дополнительные проверки по лесам Иркутской области
Рослесхоз направил в Иркутскую область 20 специалистов для оказания содействия органам прокуратуры и следствия в дополнительной проверке исполнения лесного законодательства в регионе в сфере противодействия незаконному обороту древесины, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 09:55
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия
Потопивший судно в Будапеште украинец был участником еще одной аварии
Украинский гражданин, капитан судна, которое на реке Дунай в Будапеште столкнулось с прогулочным катером, ранее уже попадал в аварию.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Десятки российских летчиков остались без работы, узнал «Ъ»
После катастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний" десятки пилотов остались без работы, поскольку в ходе проверки выяснилось, что они закончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
США прекратят обучение турецких пилотов из-за решения Анкары по С-400
Обновлено в 00:20
Происшествия
Зацепер погиб на крыше электропоезда на севере Москвы
Молодой человек погиб на крыше электрички на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 16:19
Энергетика
Цены на нефть стабилизировались
Вчера цены на нефть стабилизировались после того, как упали до пятимесячного минимума на предыдущей сессии.
Обновлено в 01:00
Политика
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено 05 июня в 20:27
Здоровье
Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару
Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать защитный крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50.
Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве
Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.
Обновлено вчера в 05:17