Футбол

Агент Буффона: «Джанлуиджи не намерен завершать карьеру»Матч ТВ 05 июня в 16:52

Сильвано Мартина, который является агентом голкипера Джанлуиджи Буффона, прокомментировал уход игрока из «ПСЖ» и варианты продолжения его карьеры.
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