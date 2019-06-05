Футбол
Агент Буффона: «Джанлуиджи не намерен завершать карьеру»Матч ТВ вчера в 16:52
Сильвано Мартина, который является агентом голкипера Джанлуиджи Буффона, прокомментировал уход игрока из «ПСЖ» и варианты продолжения его карьеры.
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Политика
Парубий предрёк капитуляцию в случае запрета ответного огня в Донбассе
Спикер Верховной рады Андрей Парубий в ходе заседания парламента предупредил, что возможный запрет на «стрельбу в ответ» в Донбассе станет путём к капитуляции.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 09:02
Футбол
Разрыв связок. Неймар пропустит Кубок Америки
Нападающий сборной Бразилии Неймар не сможет принять участие в Кубке Америки из-за травмы.
Обновлено в 01:38
Общество
Большинство россиян не исключают потери работы из-за цифровизации
Большинство россиян (65%) считают, что в компаниях, где они работают, из-за автоматизации процессов могут пройти сокращения.
Обновлено в 05:23
Политика
Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине
Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:37
Наука
В проектируемом V-образном самолете пассажиров разместят в крыльях
Самое смелое инженерное решение – размещение части пассажирских и грузовых мест непосредственно в крыльях самолета, сообщает News.ru.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Экономика
«МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи
«МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении «МегаФона».
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей
Следственный комитет РФ расследовал многомиллионное хищение денежных средств посольства РФ в Израиле.
Обновлено в 06:00
Политика
Рада отказалась отправлять главу СБУ в отставку
Депутаты Верховной рады отказались отправлять в отставку главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Иваново автомобиль врезался в жилой дом
Легковая автомашина врезалась в жилой дом в Иваново, погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 06:01
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Обновлено в 06:12
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Наука
Тысячелетние «сушки» обнаружили археологи в Австрии
Находка, сделанная специалистами Археологического института АН Австрии в Вене, помогла освежить взгляд на рацион древних европейцев и его символизм.
Обновлено в 05:57
Политика
Путин и папа римский встретятся 4 июля
Обновлено в 04:41
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел
Пока Xiaomi только собирается запустить новые смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, прошлогодние флагманы компании продолжают дешеветь в Китае.
Обновлено в 01:53
Культура
Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian
Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Детство хотят продлить до 21 года
"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Наука
Ученые: Композитная пена ляжет в основу бронированных автомобилей новой генерации
Ученые предполагают, что композитная пена может лечь в основу бронированных автомобилей новой генерации.
Обновлено в 06:46