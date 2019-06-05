Футбол

Агент Буффона: «Джанлуиджи не намерен завершать карьеру»Матч ТВ вчера в 16:52

Сильвано Мартина, который является агентом голкипера Джанлуиджи Буффона, прокомментировал уход игрока из «ПСЖ» и варианты продолжения его карьеры.
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