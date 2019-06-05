Футбол
Агент: «Буффон не собирается завершать карьеру»Soccer.ru 01:50
Напомним, в среду ПСЖ объявил об уходе Буффона. Джиджи не перестанет играть в футбол, он не собирается завершать карьеру. Он встретился с ПСЖ, и мы решили, что расставание будет наилучшим решением.
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Шоу-бизнес
Представители Бари Алибасова отрицают информацию о его смерти
Обновлено вчера в 15:59
Экономика
Российское электричество обвинили в массовых сокращениях в Эстонии
Массовое сокращение сотрудников Eesti Energia вызвано дешёвой электроэнергией из России, сообщил глава концерна Хандо Суттер.
Обновлено в 02:30
Политика
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено 04 июня в 18:55
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено 04 июня в 07:09
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой США
Отмечается, что реакция общественности не вечеринку Меган Маркл в Нию-Йорке по случаю рождения сына вдохновила герцогиню на переезд в США.
Обновлено вчера в 21:41
Авто
Kia начала тестировать обновленный Kia Sorento
Компания KIA приступила к тестам внедорожника Sorento следующего поколения.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину
Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Политика
Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского
Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Малышева заявила о массовом истреблении женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 12:56
Общество
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
Опубликовано видео, где девушка избивает Неймара в номере отеля
В интернете появилось видео из номера парижского отеля, на котором запечатлены форвард «ПСЖ» Неймар и девушка, которая ранее обвинила игрока в изнасиловании.
Обновлено в 02:04
Политика
Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно
Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено вчера в 14:38
Экономика
Fiat Chrysler отозвала предложение о слиянии с Renault, пишут СМИ
По данным издания, Fiat Chrysler отозвала предложение после того, партнер французского автопроизводителя Nissan Motor Co. отказался поддержать сделку о слиянии.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Как сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии, нападающий национальной команды Неймар получил разрыв связок голеностопного сустава в товарищеском матче с Катаром и не сможет помочь партнёрам на Кубке Америки.
Обновлено в 01:59
Авто
За 5 месяцев Kia увеличила продажи в России на 1%
По итогам пяти месяцев 2019 года в России было продано 92262 автомобиля KIA, что на 1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 00:05
Экономика
После отмены роуминга в России взлетели цены на связь
«Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 рублей в месяц», приводит «Коммерсант» выдержки из отчета Content Review.
Обновлено вчера в 00:09
Происшествия
Задержан в Шереметьево министр лесного комплекса Иркутской области
Сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду прямо в Шереметьево.
Обновлено в 02:28
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Здоровье
Фармакологи предупредили об опасности приема активированного угля
Фармакологи предупредили о последствиях, связанных с приемом активированного угля.
Обновлено в 00:59
Авто
Kia впервые официально показала кроссовер Kia XCeed
В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено вчера в 04:08
Экономика
Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян
Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
США начали активно вкладывать деньги в Россию
В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие
ВСУ вторые сутки подряд несут потери в Донбассе
Обновлено в 01:46