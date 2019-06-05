Футбол

Агент: «Буффон не собирается завершать карьеру»Soccer.ru 01:50

Напомним, в среду ПСЖ объявил об уходе Буффона. Джиджи не перестанет играть в футбол, он не собирается завершать карьеру. Он встретился с ПСЖ, и мы решили, что расставание будет наилучшим решением.
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Агент: Буффон не завершает карьеру

Спорт-Экспрессвчера в 16:47

Буффон намерен продолжить карьеру игрока

Нева Спортвчера в 17:12

Агент Буффона: «Джанлуиджи не намерен завершать карьеру»

Матч ТВвчера в 16:52

Агент Буффона: Джанлуиджи еще не принял решение о своем будущем

Советский спортвчера в 17:20

Агент Буффона назвал клубы, которые небезразличны голкиперу

Sport24.ruвчера в 16:45

Агент: Буффон не собирается завершать карьеру

Чемпионатвчера в 16:36

Агент Буффона: «Джанлуиджи не перестанет играть. Он взял паузу на пару дней, чтобы подумать о будущем»

Sports.ruвчера в 17:29
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Шоу-бизнес

Представители Бари Алибасова отрицают информацию о его смерти

Обновлено вчера в 15:59
Экономика

Российское электричество обвинили в массовых сокращениях в Эстонии

Массовое сокращение сотрудников Eesti Energia вызвано дешёвой электроэнергией из России, сообщил глава концерна Хандо Суттер.
Обновлено в 02:30
Политика

Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Авто

В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval

Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено 04 июня в 18:55
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено 04 июня в 07:09
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой США

Отмечается, что реакция общественности не вечеринку Меган Маркл в Нию-Йорке по случаю рождения сына вдохновила герцогиню на переезд в США.
Обновлено вчера в 21:41
Авто

Kia начала тестировать обновленный Kia Sorento

Компания KIA приступила к тестам внедорожника Sorento следующего поколения.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину

Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Политика

Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского

Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Малышева заявила о массовом истреблении женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 12:56
Общество

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма

Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

Опубликовано видео, где девушка избивает Неймара в номере отеля

В интернете появилось видео из номера парижского отеля, на котором запечатлены форвард «ПСЖ» Неймар и девушка, которая ранее обвинила игрока в изнасиловании.
Обновлено в 02:04
Политика

Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено вчера в 14:38
Экономика

Fiat Chrysler отозвала предложение о слиянии с Renault, пишут СМИ

По данным издания, Fiat Chrysler отозвала предложение после того, партнер французского автопроизводителя Nissan Motor Co. отказался поддержать сделку о слиянии.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Как сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии, нападающий национальной команды Неймар получил разрыв связок голеностопного сустава в товарищеском матче с Катаром и не сможет помочь партнёрам на Кубке Америки.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Волгограде у мошенников изъяли 4 тонны поддельной молочной продукции

Обновлено в 00:46
Авто

За 5 месяцев Kia увеличила продажи в России на 1%

По итогам пяти месяцев 2019 года в России было продано 92262 автомобиля KIA, что на 1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 00:05
Экономика

После отмены роуминга в России взлетели цены на связь

«Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 рублей в месяц», приводит «Коммерсант» выдержки из отчета Content Review.
Обновлено вчера в 00:09
Происшествия

Задержан в Шереметьево министр лесного комплекса Иркутской области

Сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду прямо в Шереметьево.
Обновлено в 02:28
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Здоровье

Фармакологи предупредили об опасности приема активированного угля

Фармакологи предупредили о последствиях, связанных с приемом активированного угля.
Обновлено в 00:59
Авто

Kia впервые официально показала кроссовер Kia XCeed

В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено вчера в 04:08
Экономика

Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика

США начали активно вкладывать деньги в Россию

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие

ВСУ вторые сутки подряд несут потери в Донбассе

Обновлено в 01:46
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Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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