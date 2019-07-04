Футбол
Агент Боккетти заявил, что защитник продолжит карьеру в «Спартаке»Чемпионат 06:07
Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «Чемпионату» заявил, что Боккетти расторгнет контракт со «Спартаком» и покинет команду вслед за защитником Дмитрием Комбаровым и хавбеком Денисом Глушаковым. Также «Чемпионат» сообщал, что итальянец может перейти в «Ростов».
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Политика
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«Ювентус» объявил о возвращении Буффона
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Армия и оружие
Вертолет Ми-38 прошел испытания при экстремально высоких температурах
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Кино
Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли
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Российские полицейские воровали деньги с банковских карт задержанных
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33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство
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Политика
Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах
Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.
Обновлено в 08:36
Наука
Психологи нашли причину интереса людей к моржеванию
Как поясняют психологи, воздействуя на тело и переживая еще более сильные эмоции, моржи снижают тревожность.
Обновлено в 07:29
Наука
«Середнячки» в стае бродячих собак оказались самыми агрессивными
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве
Как следует из материалов уголовного дела, оглашенных в суде, к настоящему времени дело о получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) в отношении Черкалина, которым ранее занималось Главное военное следственное управление СКР передано в центральный аппарат ведомства, где было соединено с делом о мошенничестве.
Обновлено в 07:46
Политика
Россия предложила Чехии отложить решение по авиасообщению до сентября
«Российская сторона направила ответ на предложение чешского Минтранса, в котором предлагает перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь — конец летнего сезона», — сообщили в пресс-службе российского ведомства.
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Политика
МИД Ирана выразил протест послу Британии из-за задержания танкера
Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 11:10
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои
В работе Instagram, WhatsApp, Facebook и Facebook Messenger произошли сбои.
Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме
Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
Обновлено в 05:15
Авто
Mercedes представил «заряженные» модели Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S
На фестивале скорости в Гудвуде дебютировали сразу две «заряженные» новинки немецкой компании — хэтчбек Mercedes-AMG A45 и седан CLA 45 S. Отличительными особенностями моделей стали мощная решетка радиатора Panamericana и сдвоенные патрубки выхлопной системы с каждой стороны заднего бампера.
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Политика
Польша начала искать свидетелей геноцида поляков украинцами
Польский Институт национальной памяти в рамках расследования преступлений, совершенных в 1939-1945 годах на Волыни украинскими националистами против польского народа, начал поиск свидетелей тех событий.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа
Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.
Обновлено в 11:02
Политика
В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота
Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.
Обновлено в 08:15
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео
Обновлено в 10:39
Политика
Филарет назвал Иудой главу так называемой Православной церкви Украины
Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 10:51
Интернет
Магазины приложений App Store и Google Play увеличили выручку на 15%
Сумма выросла на 15% по сравнению с первой половиной 2018 года. 80% от всей суммы — $ 25,5 млрд, пользователи потратили в магазине Apple.
Обновлено в 11:34