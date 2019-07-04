Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «Чемпионату» заявил, что Боккетти расторгнет контракт со «Спартаком» и покинет команду вслед за защитником Дмитрием Комбаровым и хавбеком Денисом Глушаковым. Также «Чемпионат» сообщал, что итальянец может перейти в «Ростов».

Агент Боккетти заявил, что защитник продолжит карьеру в «Спартаке»

Политика «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.

Политика Путин прибыл на встречу с президентом Италии Президент России Владимир Путин, находящийся с однодневным официальным визитом в Риме, прибыл на переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».

Авто Воскрешенный De Tomaso дебютировал с моделью P72 Чтобы отпраздновать свое триумфальное возвращение, бренд De Tomaso выпустил изображения и предварительные сведения о своем совершенно новом автомобиле под названием «P72».

Армия и оружие Вертолет Ми-38 прошел испытания при экстремально высоких температурах Вертолет Ми-38 успешно прошел испытания в условиях экстремально высоких температур и высокогорья, сообщили в четверг в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех).

Общество Матвиенко заявила, что интернет наполнен «ядом античеловечности» Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что интернет наполнен «ядом античеловечности» и представляет главную опасность для детей.

Шоу-бизнес Лолита рассталась с пятым мужем Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.

Кино Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли 19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.

Происшествия Российские полицейские воровали деньги с банковских карт задержанных В Саратове суд приговорил к условным срокам двух бывших полицейских, похищавших средства с банковских карт задержанных.

Шоу-бизнес Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.

Политика Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.

Наука Психологи нашли причину интереса людей к моржеванию Как поясняют психологи, воздействуя на тело и переживая еще более сильные эмоции, моржи снижают тревожность.

Происшествия Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве Как следует из материалов уголовного дела, оглашенных в суде, к настоящему времени дело о получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) в отношении Черкалина, которым ранее занималось Главное военное следственное управление СКР передано в центральный аппарат ведомства, где было соединено с делом о мошенничестве.

Политика Россия предложила Чехии отложить решение по авиасообщению до сентября «Российская сторона направила ответ на предложение чешского Минтранса, в котором предлагает перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь — конец летнего сезона», — сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Политика МИД Ирана выразил протест послу Британии из-за задержания танкера Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Авто Mercedes представил «заряженные» модели Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S На фестивале скорости в Гудвуде дебютировали сразу две «заряженные» новинки немецкой компании — хэтчбек Mercedes-AMG A45 и седан CLA 45 S. Отличительными особенностями моделей стали мощная решетка радиатора Panamericana и сдвоенные патрубки выхлопной системы с каждой стороны заднего бампера.

Политика Польша начала искать свидетелей геноцида поляков украинцами Польский Институт национальной памяти в рамках расследования преступлений, совершенных в 1939-1945 годах на Волыни украинскими националистами против польского народа, начал поиск свидетелей тех событий.

Происшествия Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.

Политика В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.

Политика Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.

Политика Филарет назвал Иудой главу так называемой Православной церкви Украины Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).