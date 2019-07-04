Футбол
Агент Боккетти заявил, что защитник продолжит карьеру в «Спартаке»Чемпионат 06:07
Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «Чемпионату» заявил, что Боккетти расторгнет контракт со «Спартаком» и покинет команду вслед за защитником Дмитрием Комбаровым и хавбеком Денисом Глушаковым. Также «Чемпионат» сообщал, что итальянец может перейти в «Ростов».
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