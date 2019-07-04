Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «Чемпионату» заявил, что Боккетти расторгнет контракт со «Спартаком» и покинет команду вслед за защитником Дмитрием Комбаровым и хавбеком Денисом Глушаковым. Также «Чемпионат» сообщал, что итальянец может перейти в «Ростов».

Агент Боккетти заявил, что защитник продолжит карьеру в «Спартаке»

Общество Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.

Экономика Набиуллина заявила, что экономика РФ уперлась в структурный потолок В мае рост ВВП РФ замедлился уже до 0,2%. Охлаждение экономики проходит на фоне острой публичной дискуссии между ЦБ и Минэкономразвития, которое утверждает, что одной из ключевых проблем является слишком быстрый рост потребкредитования и отсутствие интереса у банков к финансированию корпоративного сектора, и призывает регулятора вмешаться.

Происшествия В результате извержения вулкана в Италии погиб турист В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.

Политика В команде Зеленского ответили Путину Слова президента Украины Владимира Зеленского о сепаратистах относятся не к рядовым жителям Донбасса, а к руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Политика Уголовное дело возбудили против главы «Автодора» Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".

Происшествия Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.

Происшествия Мосгорсуд признал законным арест экс-главы волгоградского СКР Мосгорсуд признал законным арест до 10 августа экс-руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенанта Михаила Музраева.

Общество Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.

Происшествия Упавшее дерево убило мальчика в Москве Двухлетний ребенок погиб в Москве в результате падения на него дерева, которое свалилось из-за сильного порыва ветра.

Футбол Кварацхелия присоединился к «Рубину» Полузащитник Хвича Кварацхелия приступил к тренировкам в составе казанского "Рубина".

Общество Режим повышенной готовности объявлен в Иркутске В связи с ожидаемым повышением уровня воды в реках Иркутской области в Иркутске ввели режим повышенной готовности.

Шоу-бизнес Фото «помолодевшей» Маши Распутиной шокировало поклонников Четыре года назад произошла шокировавшая поклонников смена имиджа, когда Распутина вместо броских нарядов начала носить элегантные платья и костюмы, пишет «Газета.ру».

Наука Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.

Общество Уральскую чиновницу уволили из-за фотосессии для журнала Playboy Тюменской чиновнице Анне Ануфриевой пришлось уволиться с работы из-за участия в конкурсе «Девушка года - 2019» в мужском журнале Playboy.

Здоровье Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Футбол Газизов: слова о «Спартаке» были вырваны, но болеть против своих — нонсенс Только в России происходит такая ситуация, когда в городе топовая игра, например, со «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом» или «Локомотивом», то половина болельщиков болеет против тебя.

Общество В Башкирии обрушился мост из фильма «Вечный зов» Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.