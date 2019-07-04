Футбол

Агент Боккетти заявил, что защитник продолжит карьеру в «Спартаке»Чемпионат 06:07

Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «Чемпионату» заявил, что Боккетти расторгнет контракт со «Спартаком» и покинет команду вслед за защитником Дмитрием Комбаровым и хавбеком Денисом Глушаковым. Также «Чемпионат» сообщал, что итальянец может перейти в «Ростов».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Агент: «Где Боккетти продолжит карьеру? В „Спартаке“»

Sport24.ru05:04

Агент Боккетти назвал клуб, в котором защитник продолжит карьеру

Sportbox.RU05:27

СМИ: Боккетти может перейти в «Верону»

Спорт-Экспресс01:52

Итальянский клуб заинтересовался игроком «Спартака»

Газета.Ru03:38

Агент Боккетти заявил, что защитник продолжит карьеру в «Спартаке»

Чемпионат06:07

Боккетти близок к переходу в «Верону»

Soccer.ruвчера в 20:19

СМИ: «Дженоа» согласовал контракт с Боккетти

Матч ТВвчера в 20:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
Общество

Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов

Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Экономика

Набиуллина заявила, что экономика РФ уперлась в структурный потолок

В мае рост ВВП РФ замедлился уже до 0,2%. Охлаждение экономики проходит на фоне острой публичной дискуссии между ЦБ и Минэкономразвития, которое утверждает, что одной из ключевых проблем является слишком быстрый рост потребкредитования и отсутствие интереса у банков к финансированию корпоративного сектора, и призывает регулятора вмешаться.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

В Донбассе загорелся заминированный лес

Обновлено в 03:46
Происшествия

Минобороны назвало причину ЧП во время салюта в Минске

Обновлено в 07:00
Кино

Вышел трейлер итальянского «Пиноккио»

Обновлено вчера в 10:05
Политика

Шойгу назвал основную причину происшествия на подводном аппарате

Обновлено в 02:39
Политика

В команде Зеленского ответили Путину

Слова президента Украины Владимира Зеленского о сепаратистах относятся не к рядовым жителям Донбасса, а к руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 07:10
Футбол

Болельщики «Ростова» не хотят делить домашнюю арену с фанатами «Чайки»

Болельщики "Ростова" выразили недовольство заявлениями со стороны футбольного клуба "Чайка" относительно "Ростов-Арены", сообщает Sport24.
Обновлено в 05:56
Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Происшествия

Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым

Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест экс-главы волгоградского СКР

Мосгорсуд признал законным арест до 10 августа экс-руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенанта Михаила Музраева.
Обновлено в 06:13
Общество

Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН

Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

Упавшее дерево убило мальчика в Москве

Двухлетний ребенок погиб в Москве в результате падения на него дерева, которое свалилось из-за сильного порыва ветра.
Обновлено в 06:45
Футбол

Кварацхелия присоединился к «Рубину»

Полузащитник Хвича Кварацхелия приступил к тренировкам в составе казанского "Рубина".
Обновлено в 06:04
Происшествия

Убийство экс-главы кыргызской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

Обновлено в 00:31
Общество

Режим повышенной готовности объявлен в Иркутске

В связи с ожидаемым повышением уровня воды в реках Иркутской области в Иркутске ввели режим повышенной готовности.
Обновлено в 05:59
Футбол

Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео

Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Фото «помолодевшей» Маши Распутиной шокировало поклонников

Четыре года назад произошла шокировавшая поклонников смена имиджа, когда Распутина вместо броских нарядов начала носить элегантные платья и костюмы, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 17:33
Общество

Baza рассказала о строительстве особняка Сечина за 18 млрд рублей

Обновлено в 06:01
Космос

Пропажу марсианского метана объяснили ветреной погодой

Обновлено вчера в 07:33
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Общество

Уральскую чиновницу уволили из-за фотосессии для журнала Playboy

Тюменской чиновнице Анне Ануфриевой пришлось уволиться с работы из-за участия в конкурсе «Девушка года - 2019» в мужском журнале Playboy.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Погибшие в Баренцевом море подводники служили в Петергофе

Обновлено вчера в 01:26
Наука

В вулкане возле Антарктиды нашли кипящее лавовое озеро

Обновлено в 04:59
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Футбол

Газизов: слова о «Спартаке» были вырваны, но болеть против своих — нонсенс

Только в России происходит такая ситуация, когда в городе топовая игра, например, со «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом» или «Локомотивом», то половина болельщиков болеет против тебя.
Обновлено в 07:14
Общество

В Башкирии обрушился мост из фильма «Вечный зов»

Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.
Обновлено в 02:54
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Путин рассказал, почему планы по развитию страны реализуются медленно

Как заявил российский президент Владимир Путин, не все задуманное по планам развития страны воплощается в жизнь из-за непредвиденных обстоятельств, сообщил Владимир Путин газете Corriere della Sera.
Обновлено в 03:03
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное