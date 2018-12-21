Футбол

Агент Бокетти опроверг уход футболиста из «Спартака»
Известия
09:51

Якобы руководство столичного клуба предложило им заняться поиском новой команды в зимнее трансферное окно. Сальваторе Бокетти известен по выступлениям за ряд итальянских клубов и казанский «Рубин». Защитник перебрался в стан «Спартака» в январе 2013 года.
Известия09:51

Подробнее о событии

Кто уйдет из «Спартака»

Спорт-Экспресс13:30

Агент прокомментировал информацию о возможном уходе Боккетти из «Спартака»

Sportbox.RU09:53

Агент прокомментировал информацию о возможном уходе Боккетти из «Спартака»

Матч ТВ09:53

СМИ: В январе «Спартак» покинут Ананидзе, Боккетти, Попов и Самедов

RT на русском08:36

Боккетти не покинет «Спартак» зимой

Soccer.ru09:13

Источник: в планах «Спартака» зимой расстаться с Боккетти, Поповым, Ананидзе и Самедовым

Спорт БИЗНЕС Online07:15

Агент Боккетти отреагировал на слухи об уходе итальянца из «Спартака»

Sport24.ru10:40
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Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
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Глушаков заявил о ведении против него информационной войны при разводе

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Ранее The Times сообщила, что Озил может покинуть команду в зимнее трансферное окно.
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«Интер» достиг устной договоренности с полузащитником «Арсенала» Аароном Рэмзи.
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Промес задержан за вождение в нетрезвом виде

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