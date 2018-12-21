Футбол

Агент Бокетти опроверг уход футболиста из «Спартака»
Известия
09:51

Якобы руководство столичного клуба предложило им заняться поиском новой команды в зимнее трансферное окно. Сальваторе Бокетти известен по выступлениям за ряд итальянских клубов и казанский «Рубин». Защитник перебрался в стан «Спартака» в январе 2013 года.
Известия09:51

Подробнее о событии

Агент прокомментировал информацию о возможном уходе Боккетти из «Спартака»

Sportbox.RU09:53

Агент прокомментировал информацию о возможном уходе Боккетти из «Спартака»

Матч ТВ09:53

СМИ: В январе «Спартак» покинут Ананидзе, Боккетти, Попов и Самедов

RT на русском08:36

Боккетти не покинет «Спартак» зимой

Soccer.ru09:13

Боккетти покинет «Спартак» зимой? Отвечает его агент

Спорт-Экспресс08:36

Источник: в планах «Спартака» зимой расстаться с Боккетти, Поповым, Ананидзе и Самедовым

Спорт БИЗНЕС Online07:15

Агент Боккетти отреагировал на слухи об уходе итальянца из «Спартака»

Sport24.ru10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7156 источников, обновлено в 12:13, Ашберн
Футбол

Глушаков заявил о ведении против него информационной войны при разводе

Обновлено в 06:48
Футбол

РФС вновь запретил «Ростову» регистрировать новичков

Из-за задолженностей перед защитником Евгением Макеевым палата по разрешению споров Российского футбольного союза вновь запретила ФК «Ростову» регистрировать новых игроков.
Обновлено в 10:33
Футбол

Новичок «Астон Виллы» разорвал контракт через час после подписания

После тренировки Коллинз вернулся в офис и разорвал документ. Отметим, что футболист с 2009 по 2012 год уже играл за "Астон Виллу".
Обновлено в 10:58
Футбол

«Рубин» расстался с врачом и физиотерапевтом

«Рубин» объявил об уходе из команды врача Ивана Цынпеу и физиотерапевта Рене Сантаны.
Обновлено в 11:49
Футбол

Арсен Венгер: «Эмери блестяще справляется со своей работой»

Обновлено в 09:51
Футбол

Рой Кин: «Игроки „МЮ“ бросили Моуринью под автобус»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением об отставке Жозе Моуринью.
Обновлено в 09:34
Футбол

Томас Тухель: «Неймар ушел в отпуск досрочно с моего разрешения»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель объяснил, почему нападающий команды Неймар отправился в Бразилию до начала отпуска.
Обновлено в 10:00
Футбол

«Челси» может приобрести Игуаина

Обновлено вчера в 23:01
Футбол

Газинский получил премию «Спортсмен Кубани»

Обновлено в 06:21
Происшествия

Промеса задержали пьяным за рулем

Полиция конфисковала автомобиль, за рулём которого находился футболист. Промес вызван в суд, который состоится 24 декабря.
Обновлено в 00:37
Футбол

«Бавария» продлила контракт с Румменигге

Контракт между сторонами, рассчитанный до 31 декабря 2019 года, был досрочно продлен до конца 2021 года.
Обновлено в 10:14
Футбол

ЧМ по футболу 2018 года в России посмотрели рекордные 3,5 млрд человек

Чемпионат мира по футболу 2018 года, который прошёл минувшим летом в России, посмотрело рекордное количество зрителей.
Обновлено в 04:28
Футбол

«Милан» попытается усилиться форвардом «Манчестер Юнайтед» Рашфордом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Corriere della Sera.
Обновлено в 12:10
Футбол

Айртон Лукас: «Не думаю, что морозы станут для меня проблемой»

Новичок "Спартака" защитник Айртон Лукас заявил, что не боится российских морозов.
Обновлено в 07:41
Футбол

Рамос - о Моуринью: «Его уже пять лет нет в „Реале“, а вы все еще о нем говорите»

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос нервно отреагировал на вопросы журналистов о возможном возвращении Жозе Моуринью в команду.
Обновлено в 11:25
ещё по теме
Сальваторе Боккетти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, центральный защитник московского «Спартака». Выступал за сборную Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жано Амиранович Ананидзе
Грузинский футболист
Грузинский футболист, полузащитник московского «Спартака». Игрок национальной сборной Грузии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное