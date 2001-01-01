Футбол
Агент Бэйла заявил о планах игрока относительно «Реала»Евро-футбол.ру вчера в 13:26
Джонатан Барнетт, агент полузащитника "Реала" Гарета Бэйла, рассказал о желании игрока остаться в мадридском клубе.
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Агент Бэйла: Гарет хочет остаться в «Реале», но не уверен, что этого хочет Зидан
Чемпионатвчера в 12:40
Агент Бэйла: «Гарет хочет остаться в „Реале“. Не уверен, что этого хочет Зидан»
Спорт-Экспрессвчера в 12:55
Агент Бэйла: «Я не уверен, хочет ли Зидан, чтобы Гарет остался в „Реале“. Но сам Гарет хочет этого»
Бомбардир.рувчера в 12:33
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Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении с 9 мая
Президент России Владимир Путин в поздравлениях глав постсоветских стран по случаю 74-й годовщины Победы проигнорировал действующего президента Украины Порошенко и новоизбранного главу государства Зеленского.
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Украинский предприниматель Игорь Коломойский, в настоящее время проживающий в Израиле, заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский должен оставить на своей должности министра внутренних дел страны Арсена Авакова.
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Обновлено 07 мая в 15:55
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Мерзликин незаконно пересек границу Украины
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Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
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Райан Рейнолдс выложил в сеть фильм «Покемон. Детектив Пикачу»
Актер своеобразно подшутил над фанатами. Канадский актер Райан Рейнольдс отражает дух персонажей, которых исполняет в кино.
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Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
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Настольное приключение Bethesda оказалось плагиатом
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Заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам по предложению президента России Владимира Путина началось с минуты молчания в память о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
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