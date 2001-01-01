Футбол
Агент Бэйла заявил о планах игрока относительно «Реала»Евро-футбол.ру 13:26
Джонатан Барнетт, агент полузащитника "Реала" Гарета Бэйла, рассказал о желании игрока остаться в мадридском клубе.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Политика
Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА
Обновлено в 12:28
Футбол
Почеттино: «„Тоттенхэм“ в сложной ситуации, но еще ничего не решено»
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пообщался с журналистами перед ответным матчем с "Аяксом" в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае
Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Суд постановил уничтожить стул, которым дрался Кокорин
Суд в Москве постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин избил чиновника Дениса Пака, пишет "Интерфакс".
Обновлено в 11:34
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Политика
Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий
Граждане Украины, проживающие на не подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей и получившие паспорта РФ, не смогут получить социальные выплаты и пенсии, заявила министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Авто
Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT
Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.
Обновлено в 04:27
Спорт
«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу
Обновлено в 10:11
Политика
Россия высылает двоих шведских дипломатов
Министерство иностранных дел Швеции подтвердило информацию о высылке своих дипломатов из России.
Обновлено в 11:23
Авто
Фанаты Lada сделают идеальный Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Политика
Лидер «Океана Эльзы» собрался баллотироваться в Раду
Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подтверждает свои намерения всерьез заняться политикой.
Обновлено в 12:00
Транспорт
В Тверском районе Москвы с 13 мая изменится схема движения
Для улучшения связности Тверского района на двух улицах Центрального округа в среду планировалось изменить схемы движения, но из-за праздничных мероприятий новых схемы заработают 13 мая, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения.
Обновлено в 11:28
Гаджеты
Представлен смартфон Huawei P Smart Z с выдвижной камерой
Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Huawei P Smart Z, главной особенностью которой стала 16 Мп фронтальная камера с выдвижным механизмом, выдерживающим 100 000 циклов работы.
Обновлено в 07:05
Экономика
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари
Самолет выполнял рейс Москва - Мурманск, однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.
Обновлено вчера в 18:03
Общество
«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Основной версией трагедии в Шереметьево стала ошибка пилотов
Основной версией трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) компании «Аэрофлот», жертвами которой стал 41 человек, стали неверные действия пилотов.
Обновлено вчера в 02:39
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту «Домодедово»
Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва.
Обновлено в 11:08
Игры
Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft
Обновлено в 11:48
Происшествия
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей
Обновлено в 08:28
Авто
Honda раскрыла имя нового электрокара
Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено в 03:49