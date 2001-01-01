Футбол

Агент Бэйла заявил о планах игрока относительно «Реала»Евро-футбол.ру 13:26

Джонатан Барнетт, агент полузащитника "Реала" Гарета Бэйла, рассказал о желании игрока остаться в мадридском клубе.
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Агент Бэйла: «Я не уверен, хочет ли Зидан, чтобы Гарет остался в „Реале“. Но сам Гарет хочет этого»

Бомбардир.ру12:33

Агент Бэйла: «Гарет хочет остаться в „Реале“. Не уверен, что этого хочет Зидан»

Спорт-Экспресс12:55

Агент Бэйла: Гарет хочет остаться в «Реале», но не уверен, что этого хочет Зидан

Чемпионат12:40

Агент Бэйла заявил о планах игрока относительно «Реала»

Евро-футбол.ру13:26
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Политика

Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА

Обновлено в 12:28
Футбол

Глава СПЧ поддержал решение суда в отношении Мамаева и Кокорина

Обновлено в 10:56
Футбол

Почеттино: «„Тоттенхэм“ в сложной ситуации, но еще ничего не решено»

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пообщался с журналистами перед ответным матчем с "Аяксом" в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае

Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Суд постановил уничтожить стул, которым дрался Кокорин

Суд в Москве постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин избил чиновника Дениса Пака, пишет "Интерфакс".
Обновлено в 11:34
Здоровье

На фоне роста цен на лук украинцам посоветовали заменить его крапивой

Обновлено в 07:25
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

Обновлено в 10:38
Политика

Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий

Граждане Украины, проживающие на не подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей и получившие паспорта РФ, не смогут получить социальные выплаты и пенсии, заявила министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен командир десантно-штурмового отделения ВСУ

Обновлено в 11:02
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Авто

Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT

Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.
Обновлено в 04:27
Спорт

«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Обновлено в 10:11
Политика

Россия высылает двоих шведских дипломатов

Министерство иностранных дел Швеции подтвердило информацию о высылке своих дипломатов из России.
Обновлено в 11:23
Авто

Фанаты Lada сделают идеальный Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Политика

Лидер «Океана Эльзы» собрался баллотироваться в Раду

Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подтверждает свои намерения всерьез заняться политикой.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Испанский художник представил картину о российских военных в Сирии

Обновлено в 11:42
Транспорт

В Тверском районе Москвы с 13 мая изменится схема движения

Для улучшения связности Тверского района на двух улицах Центрального округа в среду планировалось изменить схемы движения, но из-за праздничных мероприятий новых схемы заработают 13 мая, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения.
Обновлено в 11:28
Гаджеты

Представлен смартфон Huawei P Smart Z с выдвижной камерой

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Huawei P Smart Z, главной особенностью которой стала 16 Мп фронтальная камера с выдвижным механизмом, выдерживающим 100 000 циклов работы.
Обновлено в 07:05
Игры

CD Project RED открыла магазин с мерчендайзом по The Witcher и Cyberpunk 2077

Обновлено в 11:48
Экономика

Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб

В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари

Самолет выполнял рейс Москва - Мурманск, однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.
Обновлено вчера в 18:03
Общество

«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам

Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Основной версией трагедии в Шереметьево стала ошибка пилотов

Основной версией трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) компании «Аэрофлот», жертвами которой стал 41 человек, стали неверные действия пилотов.
Обновлено вчера в 02:39
Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту «Домодедово»

Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва.
Обновлено в 11:08
Игры

Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft

Обновлено в 11:48
Происшествия

Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей

Обновлено в 08:28
Авто

Honda раскрыла имя нового электрокара

Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено в 03:49
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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