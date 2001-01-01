Футбол

Агент Бэйла заявил о планах игрока относительно «Реала»Евро-футбол.ру 13:26

Джонатан Барнетт, агент полузащитника "Реала" Гарета Бэйла, рассказал о желании игрока остаться в мадридском клубе.
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Агент: «Бэйл хочет остаться в „Реале“, но не уверен, что этого хочет Зидан»

Soccer.ru14:01

Агент Бэйла заявил о планах игрока относительно «Реала»

Евро-футбол.ру13:26

Агент Бэйла: Гарет хочет остаться в «Реале», но не уверен, что этого хочет Зидан

Чемпионат12:40

Агент Бэйла: «Гарет хочет остаться в „Реале“. Не уверен, что этого хочет Зидан»

Спорт-Экспресс12:55

Агент Бэйла: «Я не уверен, хочет ли Зидан, чтобы Гарет остался в „Реале“. Но сам Гарет хочет этого»

Бомбардир.ру12:33
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Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 15:25
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Политика

Китай отказался от договоренностей по торговой сделке с США

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Путешествия

За год количество преступлений в сфере туризма выросло на 14%

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Общество

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Скончался композитор Евгений Крылатов

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Обновлено в 05:18
Происшествия

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Происшествия

«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100

Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов.
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Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
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Обновлено в 13:39
Происшествия

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Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ

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Финансы

ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай

Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
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Обновлено вчера в 03:20
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Актеру Мерзликину грозит два года за пересечение украинской границы

Напомним: актер признался в незаконном пересечении границы двух государств в своем Instagram, где разместил соответствующее видео.
Обновлено в 04:38
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